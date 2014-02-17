صور.. الممثل الذي "ركع" لنجمة أفلام إباحية

أعلنت نجمة الأفلام الإباحية برات روسي عن تقدم النجم الأمريكي الشهير تشارلي شين لخطبتها الأحد، بعد علاقة استمرت لفترة قصيرة بينهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت روسي إن الممثل تشارلي شين طلب الزواج منها بطريقة رومانسية، حيث أنه "كان رجلاً شهماً وركع على ركبة واحدة" بحسب وصفها، وأضافت "لم أتوقع ذلك على الإطلاق.. أمضينا عيد عشاق رائع وقد طلب يدي للزواج بعد أن شاهدنا شروق الشمس معاً".

وأوضحت أن الخاتم الذي قدمه إليها "كلاسيكي وجميل، غير أنه ليس لدي أي صور لأشاركها معكم بعد"، وأكدت أن هذه اللحظات هي أسعد لحظات حياتهما، واصفة شين بـ"صديقها المفضل وتوأم روحها".

يشار إلى أن هذا سيكون الزواج الرابع المرتقب لشين الذي انتهى زواجه الأول القصير من دونا بيل بالفسخ، في حين انتهى زواجه الثاني والثالث من دينيس ريتشاردس وبروك ميولر بالطلاق.