صور.. إطلالة جديدة للفنانة سهير رمزي وزوجها الـ 13

ظهرت النجمة المصرية سهير رمزي بعد غياب طويل، عقب عودتها للتمثيل، بعد أن عاشت عزلة فنية، وظهرت رمزي ، مع زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، الذي يحمل رقم 13 بين زيجات عدة من المشاهير والسياسيين، طوال تاريخها الفني.

وتعتبر رمزي، واحدة من نجمات السينما، التي دخلت موسوعة الأرقام القياسية في عدد الزيجات، بوصولها للزوج رقم "13"، مثل تحية كاريوكا، ونجوى فؤاد، والشحرورة صباح".

وكان أول أزواجها، الفنان إبراهيم خان، الذي عاش معها عاما، كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات، وظل معها لعام وانفصلت عنه.

وتزوجت رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي، ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا، وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط، وتزوجت أيضا الملحن حلمي بكر الذي منحها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تستمر معه طويلاً، حيث كان السبب وراء طلاقهما تمسكها بعملها في مجال التمثيل بعد زواج استمر لأربع سنوات.

ثم الممثل محمود قابيل وبعد انفصالهما تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، كما تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته سمية الألفي، وأخيراً الزوج الحالي علاء الشربيني.