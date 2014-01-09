صور.. مدينة جليدية مذهلة في الصين

تستقبل مدينة كاملة من الجليد زوارها في الصين، في إطار انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للتماثيل الجليدية في دورته الثلاثين.

وتفتح المدينة الجليدية أبوابها للزوار حتى نهاية شهر كانون الثاني / يناير الجاري، وذلك في مدينة هاربن الصينية الشهيرة بدرجة الحرارة المنخفضة جدا في فصل الشتاء.

واحتاج النحاتون وعاملو البناء المهرة إلى 180 ألف متر مكعب من الجليد و 150 ألف متر مكعب من الثلج لتشييد أوابد هذه المدينة المتجمدة، وقام المنظمون بتوزيع التحف الفنية المصنوعة بالكامل من الجليد على مساحة 750 ألف متر مربع.

وتتحول المدينة إلى عالم سحري ليلا يضم ناطحة سحاب بمبنى "إمباير ستيت" الأميركي الواقع في نيويورك، وسور الصين العظيم، إضافة لمواقع سياحية من العالم، وقلعة وألعاب ترفيهية للأطفال والكبار ومجسمات حيوانات ومخلوقات أسطورية.