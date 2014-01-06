صور.. رؤى 32 يفتتح "تسونامي الحرف" في عمّان

يفتتح مركز رؤى 32 للفنون نشاطه للعام 2014 بمعرض مميز للثنائي عدنان يحيى وإبراهيم أبوطوق تحت عنوان " تسونامي الحرف" في عمّان خلال الفترة من 5 حتى 25 كانون الثاني /يناير الجاري.

وكما يشير اسم المعرض فإن يحيى وأبوطوق يخضعان لوحاتهما الحروفية إلى ما يشبه موجات تحيل الحروف والخطوط إلى شظايا لونية أو شكليّة.

يضم المعرض المشترك 40 لوحة خطية؛ منها 22 لوحة نفذها إبراهيم أبوطوق بالألوان المائية فيما نفذ عدنان يحيى أعماله بالألوان الزيتية على الخشب وعددها 15 عملاً، فيما تقاسما تنفيذ لوحتين بالألوان الأكرليك على القماش، كما يضم المعرض ستة أعمال نحتية للفنان عدنان يحيى.