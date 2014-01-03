صور.. هكذا تحدى عاصي وهيفاء وهبي الظروف وأحييا سهرة رأس السنة

بيروت - تحدّى النجمان عاصي الحلاني وهيفاء وهبي الظروف الصعبة والدقيقة جداً في لبنان، وحققا نجاحاً كبيراً في سهرة رأس السنة، فقدّمت هيفاء وهبي الساحرة بجمالها وحضورها استعراضاً مذهلاً، مع فريق من الراقصين الأوروبيين، ونالت الكثير من الإعجاب.

أما عاصي الحلاني فكان بأبهى صوت وصورة وحضور، لقد كان في هذه السهرة فارساً بكل معنى الكلمة، ولم يترك لوناً غنائياً إلا وغنّاه سواء من أغانيه الجديدة من ألبومه الأخير، أو من أغانيه القديمة والفولكلور الذي يلهب جمهوره الذي بدا في هذه السهرة أنه يعشقه وليس فقط معجباً به.

بمنتهى السعادة كان جمهور السهرة التي نظّمتها شركة "i events"، ووصل عدد الحضور إلى حوالي ألفين ومئة شخص غنّوا وفرحوا وكسبوا التحدّي بأن لبنان يتحدى دائماً ويحبّ الحياة، ولا تهزمه جريمة إرهابية، أما الفائز الأكبر شركة "i events" التي نجحت للعام الثاني على التوالي، بتنظيم أضخم وأنجح حفل ليلة رأس السنة.