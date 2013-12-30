صور.. أروع 10 مناطق سياحية غير معروفة للناس

وتشمل تلك المناطق حسب الموقع الإلكتروني لتجارة التجزئة التشيلية:

1- سلالم "هايكو" في هاواي، التى تعرف باسم "الطريق إلى السماء"، وهي سلالم فولاذية خلفتها الحرب العالمية، وتتكون من 3922 درجة، بقياس 18 بوصة، وتمر على 7 أقسام من التلال الوعرة، وتقع بطول منحدر جبلي على ارتفاع 853 متراً فوق سطح البحر، وهي غير متاحة للعامة، غير أن الكثيرين يحرصون على الصعود إلى قمتها للاستمتاع بواحد من أكثر المناظر الطبيعية جمالاً ورهبة حول العالم.

2- نهر "هيناتوان" المُلقب بـ "النهر المسحور" في جزيرة "مينداناو" الفلبينية، وهو نهر غريب إذ أن مياهه مالحة، ويبدو للناظر كأنه قد نشأ من العدم في قلب الجزيرة، وهو السر وراء هذا اللقب، ويعتبر مقصداً سياحياً للسباحة والغوص.

3- "الغابة الملتوية" غرب بولندا، وتتكون من 400 شجرة صنوبر فريدة من نوعها، حيث أن جذوعها كلها نمت بشكل ملتو بزاوية 90 درجة متجهة إلى الشمال، لأسباب ما زالت مجهولة بالنسبة لعلماء الطبيعة حتى الآن.

4- وادي "جيوتشايقو"، وهو محمية طبيعية في شمال مقاطعة "سيتشوان" فى جنوب غرب الصين، ويعتبر جزءاً من سلسلة جبال التبت، ويعرف بوادي الشلالات متعددة المستويات والبحيرات الملونة، ويمتد إلى 240 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الجبلية.

5- الينابيع الساخنة في مدينة "روتورا" بنيوزيلاندا، والتي تضم تجمعاً هائلاً لمعدن الكبريتيك، ولذا فقد لُقبت بـ "مدينة الكبريت"، إذ يلاحظ زوار المدينة رائحة الكبريت القوية والينابيع الحارة والبخار المتصاعد من الثقوب الأرضية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

6- جزر "لفوتين" في النرويج، والتي تعتبر واحدة من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية حول العالم، وهي عبارة عن أرخبيل قبالة سواحل النرويج يقع في محيط القطب الشمالي.

7- شاطىء البحر "بارك" في مدينة "ايباراكي" اليابانية، وهي حديقة أزهار تتغير وفقاً للمواسم، وتمتد على مساحة 470 فداناً، وتشتهر بأزهار النرجس والعليقة المشتعلة.

8- بحيرة "بانغونغ ستو" الواقعة في جبال الهيمالايا، بين الهند وجبال التبت، وتتميز بصفاء مياهها مع المناظر الطبيعية الخلابة للجبال.

9- جزر الرسول الواقعة قبالة ساحل بحيرة "سوبيريور" على الحدود الدولية بين الولايات المتحدة وكندا، وهي عبارة عن 22 جزيرة تمر من داخل كهوف، مما يجعلها تبدو وكأنها غرف جليدية خلال فصل الشتاء.

10- وادي "قبيلة الكلاش" في باكستان، وهي قبيلة البيض هناك، والتي تعيش بدون تكنولوجيا اتصالات أو إعلام، فهم يعيشون بدون كهرباء أو هواتف أو صحف، ويشتهرون برقصات فلكلورية خاصة خلال موسم الحصاد، ويعيشون في وادي الكلاش الذي يضم ثلاثة وديان كبيرة.