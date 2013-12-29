صور.. عاصي الحلاني يستعد لاحتفالات رأس السنة

أصرّ الفنان عاصي الحلاني خلال البروفات التي أجراها البارحة السبت لسهرة رأس السنة على رفض الإستسلام للخوف والموت وآلة القتل، وهو طلب من شركة "آي إيفنتس" الشركة التي تنظّم حفله في الـ "فوروم دو بيروت" مع الفنانة هيفاء وهبي وباسم فغالي، أن تستمر في الإستعداد والإعداد للحفل الذي لن تلغيه جريمة أو ترهيب.

وقال عاصي للإعلاميين الذين لاقوه وهو يقوم بتجارب الصوت في الصالة الكبيرة "فوروم دو بيروت". هنا في بيروت سأغني ولم أذهب الى مكان آخر. وكانت شركة "آي إيفنتس" التي تنظّم أضخم حفل لليلة رأس السنة في الشرق الأوسط، قد فتحت شبّاك التذاكر للجمهور قبل يومين، وما زال الشباك مفتوحاً للجمهور، وبأسعار بطاقات تبدأ من 190 دولارا أميركياً.

وما زال العمل جارياً لبناء المسرح الضخم والإضاءة الأضخم في الشرق الأوسط لليلة رأس السنة.

وقد استغرب المشرفون على تنظيم هذا الحفل في شركة "آي إيفنتس" الكلام الذي تتداوله بعض الصحافة من أن حفل عاصي وهيفاء يُعتبر الأغلى بين أسعار بطاقات الدخول، وقد طلب التأكّد من المعلومات الواردة في تحقيقاتهم قبل النشر، كي لا يقعوا في الخطأ. وشدّد المسؤولون على أن الحفل مستمرّ، وأنهم جاهزون لاستقبال كل الجمهور مهما بلغ العدد، وبشكل لائق وأماكن مريحة للجميع.