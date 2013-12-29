صور: رامي عياش يحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة

أحيا النجم اللبناني "رامي عياش" حفلاً غنائياً بمناسبة أعياد رأس السنة، وذلك داخل مجمع كافيهات "ميتنج بوينت بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من الجنسين، حيث شهد الحفل اهتماماً كبيراً من الجمهور المصري والجاليات العربية، وسط توافد المعجبات على رامي للتصوير معه وتوقيع الأوتوجرافات.
وقد رفض رامي تأجيل الحفل واضعاً الثقة في قدرة المصريين على مقاومة الإرهاب الفردي لبعض الخارجين عن القانون، واستطاع أن يمتع محبيه بالعديد من أغانيه الشهيرة التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قدم خلالها "الناس الرايقة"، "بحبك أنا"، "حبك محيرني"،"يا بنت الجيران"، "طال السهر"، وغيرها مما قدمها بمشاركة بعض المعجبين على خشبة المسرح وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة.