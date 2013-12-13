صور.. أزياء تركيّة تحصد جائزة "جميل" للفن الإسلامي

في مؤتمر صحفي أقيم في متحف فيكتوريا وألبرت في العاصمة البريطانية لندن، أعلن الثلاثاء،11 كانون الثاني/ديسمبر عن فوز مصممتي أزياء تركيتين بجائزة "جميل" العالمية للفن الإسلامي في دورتها الثالثة التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني.

الشقيقتان التركيتان "كايك" توظفان الهندسة والتراث في تصميم الأزياء، ما ساهم بفوزهما في المسابقة التي شارك فيها 270 مبدعا من أنحاء العالم، وصل عشرة منهم إلى النهائيات بأعمال ضمّت;الطباعة العربية، والخط العربي، وتصميم الأزياء، والتصميم الاجتماعي، وتراكيب الفيديو، وفن المنمنمات.

جائزة «جميل»، وهي مسابقة عالمية تمنح كل عامين، تحت إشراف متحف فيكتوريا وألبرت وبرعاية مبادرة"جميل عبد اللطيف"، تهدف إلى استلهام التراث الإسلامي وإدخاله في الفنون المعاصرة للحفاظ عليه من الاندثار.

تجدر الإشارة، إلى أن المسابقة تنتهي بمعرض متجول حول العالم لعرض الأعمال المرشحة والفائزة، خلال الفترة من 11 كانون الثاني/ديسمبر 2013 حتى 21 نيسان/أبريل 2014.