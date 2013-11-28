صور.. رافعة بناء تنهار أثناء عملها في ملعب ساو باولو

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ملعب ساو باولو يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها البرازيل في يونيو القادم وتشكل هذه الحادثة ضربة لاستعداداتها المكثفة.