أشهر الثنائيات التي انفصلت في 2013

كلينت استوود و دينا رويز

التقيا عام 1993 حين قامت دينا رويز بلقاء مع الممثل والمخرج الشهير وتزوجا سنة 1996.

في شهر آب / أغسطس الماضي طلبت دينا الطلاق، تراجعت لفترة، لكنها وقعت على الوثائق النهائية في شهر تشرين الأول / أكتوبر.

ريتشارد غير و كاري لويل

بعد 11سنة من العلاقة العاطفية، انفصل النجم البالغ 60 عاما عن الممثلة التي لعبت الدور الأول في إحدى أفلام جيمس بوند، والسبب عدم التوافق في طريقة العيش، ريتشارد نباتي ويحب بوذا، بينما تعشق كاري الحفلات والسجادة الحمراء.

مايكل دو غلاس و كاترين زيتا جونس

11 عاما من الزواج و ولادة طفلين، أصيب مايكل خلالها بالسرطان، كما عانت كاترين من مرض نفسي يدعى "اضطراب ثنائي القطب"، (الإحساس بالابتهاج المفرط والكآبة القاتمة في أوقات متقاربة).

قرر هذين النجمين الكبيرين في الصناعة الهوليودية الانفصال رسميا في شهر آب / أغسطس من هذا العام.

فانسون كاسيل و مونيكا بيلوتشي

كان اللقاء الأول في برنامج تلفزيوني عام 1995، ومنذ ذلك الوقت لم يفترقا في الحياة، حيث رزقا ببنتين، أعلنا رسميا إنهاء علاقتهما في آب / أغسطس 2013.

جورج كلوني و ستيسي كيبلر

كان ظهورهما أول مرة على السجادة الحمراء ب "تورونتو" في تموز / يوليو 2011، بعد سنتين من العلاقة والظهور سويا في عدة مهرجانات، توقفت علاقتهما أيضا في تموز / يوليو الماضي، يعزى السبب غالبا إلى إحدى مغامرات جورج العاطفية الجديدة.

ريهانا و كريس براون

في عام 2007 كانا يتبادلان القبل ويتداعبان أمام الكاميرات بطريقة مستفزة، في 2009 قام كريس بالاعتداء على رفيقته وجالت صور وجه ريهانا المتورم كل المواقع الالكترونية.

ومنذ ذلك الوقت وهما يفترقان ويعودان إلى أن أنهيا علاقتهما أخيرا في شهر أيار / مايو بتبادل الاتهامات على صفحات تويتر.

سيلينا غوميز و جاستن بيبر

النجمان المراهقان لعبا لعبة الكبار لفترة، كانا يعترفان بعلاقتهما تارة وينكرانها تارة أخرى، وفي النهاية قررا الانفصال نهائيا هذا العام.