حماس تستعرض قدراتها العسكرية في ذكرى ''حجارة السجيل''

غزة - نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد أكبر عروضها العسكرية على الإطلاق الخميس في استعراض للقوة في غزة في الذكرى السنوية الأولى للحرب مع إسرائيل التي استمرت ثمانية أيام العام الماضي وأطلق عليها اسم ''حجارة السجيل''.

وكانت حماس قد خرجت من تلك المعركة بمزيد من الثقة لكن حظوظها تراجعت بشدة منذ أطاح الجيش المصري بحليفها الأساسي الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو تموز.

وسعياً لإظهار أنها مازالت تحكم السيطرة على الأوضاع في غزة شارك بضعة آلاف من مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس المدججين بالسلاح في العرض الذي ظهرت خلاله صواريخ ام 75 الفلسطينية الصنع ومنصات اطلاق صواريخ متعددة.

وقال محمود الزهار أحد كبار قادة حماس "هؤلاء هم رجال القسام. من يقدر عليهم؟ هم يملأون غزة اليوم وغداً سيكونون في كل شبر من فلسطين".

وأطلق مقاتلون فلسطينيون في وقت سابق الخميس قذائف مورتر على جنوب إسرائيل لم تتسبب في أضرار. وردت القوات الجوية الإسرائيلية بقصف ما قالت إنهما منصتان لإطلاق الصواريخ. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

وهدأت الأوضاع بين إسرائيل وغزة إلى حد كبير منذ توسطت مصر في اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى القتال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والذي أدى إلى مقتل نحو 170 فلسطينياً بينهم قائد عسكري في حماس وستة إسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن الشهور الإثنى عشر الماضية شهدت تراجعاً بنسة 98 بالمئة في عدد الصواريخ التي تطلق من غزة لكنه حذر من أن إسرائيل ستحتفظ "بردع قوي".

وقال أثناء زيارته لجنود إسرائيليين "نعرف أن حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى تواصل تسليح نفسها بوسائل متعددة".

وقال رائد سعد وهو أحد كبار قادة كتائب القسام متحدثاً إلى المشاركين في المسيرة إن حماس تستعد لجولة جديدة من القتال مع إسرائيل.

وأضاف "كتائب القسام بألف خير وكل يوم يمر يقربنا إلى تحرير القدس أكثر".

وفي محاولة للتأكيد على أن التطورات المحيطة بحماس لم تضعفها قال سعد "إن الشدائد لم تضعفنا يوماً بل صقلتنا وزادتنا قوة".

وفيما يسلط الضوء على الصعوبات التي تعاني منها غزة التي لا تزال تحت الحصار الإسرائيلي نفد الوقود الخميس من إحدى أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع الأمر الذي أدى لتسرب مياه الصرف غير المعالجة إلى شوارع بالمدينة.