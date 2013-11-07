صور.. يخوت فاخرة في معرض قطر الدولي للقوارب

الدوحة - تستعد مجموعة من الشركات العالمية للمشاركة في معرض قطر الدولي للقوارب 2013، الذي يقام في "مارينا لوسيل" في الفترة بين 12 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمجموعة متنوعة من الزوارق واليخوت وقوارب الصيد والزوارق السريعة والعائلية، والتي يصل طول بعضها إلى 30 متراً، فضلاً عن منتجات الترفيه البحرية، والإكسسوارات البحرية، حسبما أوردت صحيفة "بيزنس إنسايدر".
ويهدف المعرض إلى جذب الشركات والأفراد المعنيين بالمجال البحري، لتوفير منصة عرض لأفخم وأحدث اليخوت لاستقطاب المشترين من الشرق الأوسط ودول آسيا.