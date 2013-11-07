صور.. يخوت فاخرة في معرض قطر الدولي للقوارب

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مجموعة متنوعة من اليخوت وقوارب الصيد والزوارق السريعة والعائلية في انتظار المشترين من الشرق الأوسط ودول آسيا خلال معرض قطر الدولي للقوارب 2013.