صور.. نانسي تتحدى هيفاء وهبي ومايا دياب بـالملابس الجريئة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً من أحدث جلسة تصوير لها، حيث بدت نانسي مختلفة جداً و"جريئة" من حيث الملابس وألوانها وماكياجها.

وقد شبهها الجمهور بهيفاء وهبي ومايا دياب في طريقة لبسها وماكياجها الحاد، إلى جانب "الملابس الجريئة" والتي لم يتعود عليها عشاق الفنانة اللبنانية.

كما أثارت هذه الصور حفيظة محبيها، الذين وصفوها بالجريئة، مطالبين منها العودة إلى أسلوبها الكلاسيكي الذي يليق بها عوضاً عن التشبّه بغيرها من فنانات الإثارة. وطالب محبو نانسي منها العودة إلى ارتداء الملابس المحتشمة وعدم تقليد الفنانتين هيفاء وهبي ومايا دياب بملابسهما الجريئة التي لا تليق بشخصية نانسي الرزينة.