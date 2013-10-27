صور .. أفضل موديلات السيارات المنتظر طرحها لعام 2014

في الوقت الذي كشفت العديد من الشركات عن طرازاتها الجديدة المتوقعة لعام 2014، فإن من الجدير بمكان البحث عن أيها سيكون مرغوبا بشكل أكبر بين جمهور المستهلكين أصحاب الذوق الخاص، خصوصاً مع تواجد علامات تجارية شهيرة لها مكانتها التاريخية.

"كارل براور" الذي يمثل كبير المديرين في شركة تقييم وتحليل السيارات "كيلي بلو بوك" يقدم قائمة بثمانية سيارات يتوقع ان يدفع فيها المستهلكون أثمانا مرتفعة نظرا لجاذبيتها.

ويبقى معلوما أن الأسعار المذكورة تمثل توقعاً لـ"براو" وليست مؤكدة، ولأن معظم السيارات الواردة بالقائمة رياضية، فإنها لا تعد الأفضل على الإطلاق بالنسبة لجمهور المستهلكين، لكنها تمثل رأياً ورؤية لأحد المتخصصين في سوق السيارات

Alfa Romeo 4C التي سيبدأ ثمنها من 55 ألف دولار على الأرجح.

2- 2014 Aston Martin Vanquish Volante للشركة البريطانية الشهيرة "أستون مارتن" بسعر سيبدأ من 300 ألف دولار.

3- 2014 BMW 4 Series لعملاق صناعة السيارات الفخمة في ألمانيا "بي ام دبليو" وسعر يبدأ من 40 ألف دولار.

4- 2014 Cadillac ELR والعلامة التجارية للسيارات الفخمة التابعة لـ"جنرال موتورز"، والتي يتوقع "براو" ان يبدأ سعرها من 75 ألف دولار في يناير/كانون الثاني القادم.

5- 2014 Chevrolet Camaro Z/28 وعلامة "شيفروليه" التابعة لـ"جنرال موتورز" أيضا، والتي تمتلك محرك لديه قدرة على توليد قوة تزيد عن 500 حصان، وسيبدأ سعرها من 55 ألف دولار.

6- 2014 Ferrari La Ferrari وهي سيارة يمكنها التسارع من صفر إلى 60 ميلا/ساعة في 3 ثواني، وتمتلك محركا قويا "949 حصانا"، وأقصى سرعة لها 217 ميلا/ساعة، وسيتجاوز سعرها مليون دولار على وجه الترجيح.

7- 2014 McLaren P1 وهي السيارة السوبر من الشركة البريطانية الشهيرة، والتي يمكن ان يبلغ سعرها 1.2 مليون دولار.

8- 2014 Porsche 918 Spyder التي تمتلك محرك "في 7" سعة 4.6 لتر لتويد قوة 608 حصان ، ويمكنها بلوغ التسارع إلى 60 ميل/ساعة في 2.8 ثانية فقط، ومن المتوقع ان يبدأ سعرها من 850 ألف دولار.