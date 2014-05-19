بالصور .. فستان "نبيلة بن عطية" ينزلق عن صدرها في مهرجان كان

تعرضت عارضة الأزياء الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لموقف محرج للغاية عندما انكشف نهدها أثناء سيرها في فستانها الأسود المثير على السجادة الحمراء بمهرجان "كان" السينمائي الدولي.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن نجمة تليفزيون الواقع الفرنسية لم تكن مشهورة بالقدر الكافي حتى مساء أمس، إلا أنها أصبحت مشهورة جداً بسبب شيء آخر غير عملها وهو سقطة في الملابس بمهرجان كان.
وأضافت بأن القليل يعرفون عارضة الأزياء الفرنسية ونجمة تليفزيون الواقع "نبيلة بن عطية"، والتي ظهرت باليوم الخامس للاحتفالية السنوية لمهرجان الأفلام السينمائي الدولي بفستان أسود خطير، وقررت تسليط الضوء عليها بفستان مثير لكن مشكلة (ربما تمنت حدوثها) قد وقعت فجأة عندما التقطت عدسات الكاميرا نهدها الذي خرج من موضعه بالفستان وأصبح مكشوفاً تماماً.
وبمجرد أن لاحظت الشقراء الجميلة شعرت بالحرج الشديد وسارعت بسحب مشد الصدر ورفع صدرها وإعادته إلى موضعه.