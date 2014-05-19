بالصور .. فستان "نبيلة بن عطية" ينزلق عن صدرها في مهرجان كان

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صحيفة "ميرور" البريطانية تقول إن نجمة تليفزيون الواقع الفرنسية لم تكن مشهورة بالقدر الكافي حتى مساء أمس، إلا أنها أصبحت مشهورة جداً بسبب شيء آخر غير عملها وهو سقطة في الملابس بمهرجان كان.