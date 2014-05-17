صورة.. أخت هيفاء وهبي تواصل إثارة جمهورها

استطاعت رولا يموت، الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي، أن تخطف أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشرها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع انستيغرام.

وواصلت رولا إثارة جمهورها من خلال خروجها بإطلالة مثيرة كعادتها وهي ترتدي "بيبي دول" بلون أحمر ساخن، وهو ما جعلها تبدو في قمة أنوثتها وإثارتها.

وتنافس متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي في كتابة التعليقات على الصورة، حيث علق أحدهم قائلا: "الصورة جامدة موت، الأحمر هياكل منك حتة"، بينما كتب آخر: "إيه الجمال ده كله، إهدي علينا شوية، مش كده".

يذكر أن يموت تطل على جمهورها من وقت لآخر بإطلالات ساخنة في محاولات لجذب الأنظار إليها مستغلة شهرة أختها هيفاء وهبي.