رفعًا لشعبيته.. بوتين يتحدّى البرودة بالصيد عاري الصدر في سيبيريا (فيديو وصور)

تجرّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ملابسه العلوية، وتحدّى برودة الماء في بحيرة جبلية خلال رحلة صيد مكث خلالها ثلاثة أيام في سيبيريا.

وانتشرت لبوتين (64 عامًا) لقطات تنم عن قوته على نحو ساهم برفع معدلات شعبيته العالية، وتجيء الرحلة قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس /آذار المقبل، والمتوقع على نطاق واسع أن يخوضها ويكسبها.

وقال الكرملين إن رحلة الصيد امتدت من الأول إلى الثالث من أغسطس آب، وكانت في جمهورية تيفا جنوب سيبيريا على الحدود مع منغوليا على بعد نحو 3700 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وأظهرت لقطات مصورة بثها الكرملين اليوم السبت بوتين، الذي دأب أيضًا على ممارسة الفنون القتالية وهوكي الجليد، وهو يصطاد السمك بالرمح ويسبح ويأخذ حمامًا شمسيًا برفقة وزير دفاعه سيرجي شويجو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أمس الجمعة: “المياه في البحيرة لا تكون أدفأ من 17 درجة، لكن هذا لم يمنع الرئيس من السباحة”.

وأضاف: “وضع نظارة الماء وأنبوب التنفس واصطاد تحت الماء… ولاحق سمكة ضخمة لساعتين، ولم يكن هناك سبيل لضربها بالنار.. لكنه في النهاية حصل على ما أراد”.