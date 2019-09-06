دمشق.. من ”أسوأ مدينة للعيش في العالم“ لمقبرة الأطفال المنتحرين (فيديو إرم)

الخبر الأول.. دمشق تُصنَّف كأسوأ مدينة للعيش في العالم، الخبر الثاني.. طفلة ذات 12 عامًا تنتحر بسبب الجوع من على الجسر الأشهر في قلب المدينة الأسوأ للعيش.

تقرر الطفلة المتضورة كتم استغاثات معدتها بعدما صمّ الناس والمسؤولون آذانهم عن ترجّيها لقمة توقف جوعَها المهلك، في مدينة تفيض أسواقها بشتى أنواع الطعام ولم ينقطع فيها خلال ثماني سنوات من الحرب طعام القطط والكلاب ومن أفخر الماركات.

وبرغم مرور سنة ونصف السنة على انتهاء الأعمال القتالية في دمشق ورغم عودة الأمان نسبيًا إلى شوارعها، إلا أن وحشًا آخر ظهر مهددًا جيلَا كاملَا من أطفالها.. وحش الجوع.. أطفال يعيشون في الشوارع يتعاطون ممنوعات محلية تسمى ”الشُّعلة“ يلتهون بشمّها عن جوعهم.. يصل بهم الأمر حدَّ الانتشاء، تتصدر الفديوهات الملتقطةُ لهم مواقعَ التواصل الاجتماعي ويتحولون إلى مشاهير سوشال ميديا، لكن.. بدون مقابل، فلا قَرُّ أمعائهم يصل الآذان ولا صخب هلوساتهم يلفت الأسماع ولا ملابسهم المهترئة تجذب أرباب الجمعيات الخيرية التي تجاوزت الخمس مائة في دمشق وحدها.. دمشق التي صنفت للعام الثالث على التوالي، كأسوأ مدينة للعيش وفقًا لقائمة مؤسسة ”ميرسر“ لجودة مستوى العيش بحسب تقريرها الصادر للعام 2019 ؛ حصدت هذا المركز بعد عام أيضًا كأسوأ مدينة للحياة وفق عواملَ، من بينها معدلات الجريمة والرعاية الصحية والطقس والفساد والرقابة.

الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا، أدى لظهور أشكال جديدة للجريمة لم يعرفها الشارع السوري حتى خلال سنوات الحرب، من نهب لشركات الصرافة وقتل للعجائز وقتل عائلات بأكملها والانتحار.. انتحار الأطفال.