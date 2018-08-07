كيف تمرد المصري رامى جمال على لقب “المطرب الكئيب”؟ (فيديو)

قال المطرب المصري رامي جمال إنه كان يتوقع النجاح الكبير الذي تمتع به ألبومه الجديد “ليالينا”، بسبب المجهود الذي بذله جميع المشاركين فيه، مشيرًا إلى أنه تعاون مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين.

وأضاف في لقاء مع “إرم نيوز” أن هذا الكم الكبير من الملحنين والشعراء لم يجتمعوا من قبل في عمل واحد منذ ألبوم “تملي معاك” للنجم عمرو دياب، لافتًا إلى أنه حاول أن يخرج من تصنيفه كمطرب “كئيب”، وقدم أغاني حب وفرح في الألبوم الجديد.

وأوضح أنه قرر تصوير 3 أغانٍ من الألبوم، هي “مفيش منها” و”تعيشي ليا” و”ما تظلمنيش” في لندن، مع المخرج المصري كريم نجيب.

وأشار إلى أن كثرة أغاني الألبوم، والتي وصلت إلى 17 أغنية لم تقلقه؛ ولكنها ساعدته في تقديم خلطة جيدة ومتنوعة من ألوان الغناء.