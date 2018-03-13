معرض الزهور في مصر أشجار نادرة ونباتات مهجنة (فيديو إرم)

تحولت حديقة الأورمان في العاصمة المصرية القاهرة إلى جنّة زهور تتطاير بها روائح آلاف الأنواع من الزهور ونباتات الزينة في الدورة الـ84 لمعرض الزهور المقام على مساحة 28 ألف متر مربع.

ويضم المعرض زهورًا نادرة ونباتات يُحاول المعرض إحياءها من جديد بعد انقراضها، بالإضافة إلى أشجار نادرة وصبار مهجن، وذلك في ظل أسعار مناسبة غير متأثرة نسبيًا بالأوضاع الاقتصادية.

وقال كريم إسماعيل المتخصص في إنتاج النادرة، لـ “إرم نيوز”، إن المعرض يحتوي هذا العام على فكرة جديدة تتمثل في الصبار المهجن من خلال إطعام أنواع من النباتات أنواعًا أخرى لإنشاء نوع جديد مختلط.

وأشار وليد بدوي المتخصص في إنتاج نبات الصبار، إلى أن المعرض هذا العام يضم أكبر مزرعة صبار في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حوالي 12 ألف نوع من الصبار ما يمثل أكثر من نصف أنواع الصبار المكتشف عالميًا المقدر بـ 25 ألف نوع.