في واقعة نادرة بسلطنة عمان.. مقتل شرطي طعنًا في “سيتي سنتر” مسقط (فيديو)

أكدت شرطة سلطنة عمان، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها طعنًا بسكين، وإصابة اثنين آخرين، على يد “مختل عقلي” في مجمع “سيتي سنتر”، بالعاصمة العمانية مسقط، في واقعة نادرة من نوعها بالسلطنة. وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها بتويتر: “بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات”.

وأضافت في تغريدة أخرى، أن “الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض ( سكين )، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم، وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين. كما تهيب الشرطة، بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة.”

حادث قتل في سيتي سنتر مسقط pic.twitter.com/6zXnCBuqyK — نورا خالد الخالدي (@norakhaldy) December 30, 2017

وجاء في تغريدة ثالثة بيان نعي للشرطي للقتيل.

تنعي شرطة عمان السلطانية وفاة أحد أفرادها اليوم أثناء تأديته واجب العمل، وإذ نرجو من الله أن يتغمد روحه مع الشهداء والصِدّقين، كما يتقدم جميع منتسبي جهاز الشرطة بأحر التعازي لأسرة الفقيد داعين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 30, 2017

ولفتت الشرطة إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقلياً.

كما تفيد الشرطة بأن المتهم بارتكاب جريمة القتل في سيتي سنتر يحمل وثيقة تشير أنه مختلٌ عقلياً. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 30, 2017

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عمان، قد أكدوا أن الضحية رجل شرطة، ونشروا صورة له مضرجًا بدمائه، كما بثوا لقطات تظهر تجمع العشرات، في المركز التجاري الشهير بمسقط.

ولم تتضح على الفور دوافع الجاني.