في واقعة نادرة بسلطنة عمان.. مقتل شرطي طعنًا في “سيتي سنتر” مسقط (فيديو)

في واقعة نادرة بسلطنة عمان.. مقتل شرطي طعنًا في “سيتي سنتر” مسقط (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أكدت شرطة سلطنة عمان، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها طعنًا بسكين، وإصابة اثنين آخرين، على يد “مختل عقلي” في مجمع “سيتي سنتر”، بالعاصمة العمانية مسقط، في واقعة نادرة من نوعها بالسلطنة.

وقالت الشرطة، في تغريدة على حسابها بتويتر: “بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات”.

وأضافت في تغريدة أخرى، أن “الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض ( سكين )، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الجُرم، وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين. كما تهيب الشرطة، بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة.”

وجاء في تغريدة ثالثة بيان نعي للشرطي للقتيل.

 

ولفتت الشرطة إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة يحمل وثيقة تشير إلى أنه مختلٌ عقلياً.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عمان، قد أكدوا أن الضحية رجل شرطة، ونشروا صورة له مضرجًا بدمائه، كما بثوا لقطات تظهر تجمع العشرات، في المركز التجاري الشهير بمسقط.

ولم تتضح على الفور دوافع الجاني.

 

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