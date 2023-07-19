التبادل الاقتصادي بين الإمارات وتركيا يدخل أفقًا رحبًا

بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بدأ الحديث في مجتمع الأعمال والأوساط الإعلامية بشأن المخرجات الاقتصادية لمباحثات الجانبين.

وتسارع التبادل الاقتصادي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، متحديًا الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد العالمي، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن التجارة غير النفطية وصلت حوالي 19 مليار دولار العام 2022 بزيادة قدرها 40% عن العام 2021، و112% عن العام 2020، لتصبح تركيا من أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات.

وقرأ متابعون زيارة الرئيس التركي إلى أبوظبي، ضمن أول جولة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد؛ على أنها "مسعى إلى دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وهما مركزان تجاريان رئيسان في الإقليم.

خيارات تنافسية

وفي مساعيه إلى جذب الاستثمارات التي يحتاجها اقتصاده للنهوض، يبدو أن أردوغان يراهن على العلاقات مع الإمارات، التي تأتي في المرتبة الـ 15 عالميًا، والثانية عربيًا، والأولى خليجيًا، ضمن أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم.

ويرى الخبراء أن الموقف التفاوضي الذي توجد فيه تركيا إزاء الإمارات، يجعلها على استعداد أكبر لتقديم خيارات استثمارية بشروط تنافسية، خلال المباحثات على المستوى الفني بين الطرفين.

ويشير هؤلاء إلى أن الاقتصاد التركي وفق المعطيات الحالية "ربما يكون أكثر جاذبية للاستثمارات الإماراتية، ارتباطًا بالعلاقات المتنامية بين البلدين، فضلًا عن وجود بنية صناعية صلبة تحتاج إلى السيولة النقدية لتشغيلها، وسوق استهلاكي كبير، وموقع قريب من الأسواق الدولية الرئيسة".

تحفيز التعاون

وكانت الدولتان وقّعتا، في مايو الماضي، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تقتضي إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية بحوالي 82% على ما نسبته 96% من السلع، بعد أن تدخل حيز التنفيذ، وهي محل بحث ونقاش خلال الزيارة.

وقالت وكالة "وام" إن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع رجب طيب أردوغان "مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين".

وأوضحت الوكالة أن الطرفين استعرضا أوجه التعاون خاصة في القطاعات الإستراتيجية، ومنها الاستثمار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والفضاء، والبنية التحتية، والصناعة، والطاقة المتجددة، وغيرها، والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون.

الاقتصاد الأخضر

وأشارت الوكالة الرسمية إلى اتفاق الرئيسين خلال المباحثات على أن دولة الإمارات وتركيا لديهما "توجه إستراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة".

ومن مجالات التفاعل بين البلدين التي تطرقت لها الزيارة، يأتي "الاقتصاد الأخضر"، حيث كان البلدان قد وقّعا من قبل مذكرات تفاهم تضمنت التعاون بشأن العمل المناخي والزراعي.

وفي هذا السياق، استحوذت الشركة العالمية القابضة، في وقت سابق، على حصة 50% في شركة "كاليون إنرجي" الرائدة في سوق الطاقة النظيفة في تركيا، عبر شركة "إنترناشونال إنيرجي القابضة" التابعة لها.

وأشارت "وام" إلى أن مباحثات الطرفين، اليوم، "تطرقت إلى 28 cop الذي تستضيفه الإمارات، وتتطلع إلى مشاركة تركية فاعلة فيه، خاصة أن البلدين لديهما تعاون وخطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد الكربوني.