بالفيديو.. شاهد كيف تنبأ عبدالحسين عبدالرضا بموعد وفاته

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعي فيديو الأول لمقابلة تلفزيونية أجراها الفنان الكويتي الراحل، عبدالحسين عبدالرضا، في العام 2015 وهو يتحدث عن حالته الصحية وقلبه العليل ونصائح الطبيب له والثاني يظهر فيه مع ابن شقيقته الدكتور محمد الزنكوي في لندن قبل أيام من وفاته.

ويظهر الفنان الراحل في المقطع الأول وهو يتحدث عن وضعه الصحي وتقدمه من الطبيب بطلب أن يساعده على العيش لعامين إضافيين فهو لا يريد سوى ذلك فقط، قائلا “أنا عطني سنتين باقي العمل لك”.

وللمفارقة توفي أيقونة الشاشة الخليجية في العام 2017 أي بعد عامين من طلبه الذي تحقق بالفعل.

وفي المقطع الثاني يظهر الفنان الراحل بجانب ابن شقيقته في تصوير خاص يقول فيه إنه يشعر بأن أيامه باتت معدودة.

تطفو على سطح الوداع السكينه

وتغرق ب قاع دموعنا نظرة الخوف

مابين ذكرى وابتسامه حزينه

ضاع بحناجرنا حكي ماله حروف

????#افيهات_عبدالحسين_عبدالرضا pic.twitter.com/cSClbe4QFQ — ناصرمحمدالقحطاني???????? (@NASER333232) August 14, 2017

وشكل رحيل الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، صدمة للوسط الفني والجمهور العربي، وحظي خبر وفاته باهتمام كبير إلى درجة لافتة، إذ جمع العرب على اختلاف مذاهبهم وجنسياتهم في مشهد قلّ ما يحوزه فنان عربي.

ولم يتمالك العديد من فناني الخليج العربي، أنفسهم ليجهشوا في البكاء على الهواء مباشرة حزنًا على رحيل عملاق الشاشة الخليجية الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضي عن عمر يناهز 78 عامًا بعد دخوله غيبوبة إثر عملية جراحية في لندن .