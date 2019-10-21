”الهيبي التونسي“.. مهرجان عالمي في قلب الصحراء (فيديو إرم)

تستعد صحراء دوز في الجنوب التونسي، لاحتضان الدورة الأولى من مهرجان ”الهيبي التونسي“ في الفترة الممتدة بين الأول والثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 20 فنانًا من تونس وفرنسا ولبنان وأمستردام والولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف المهرجان إلى التشجيع على السياحة الصحراوية والترويج للموروث الحضاري والثقافي التونسي، إضافة إلى الترويج للمميزات الطبيعية للصحراء التونسية.

وقال منتج منفذ مهرجان ”الهيبي التونسي“، ديلو سراورية، إن المهرجان ذو طابع دولي، حيث سينطلق بمشاركة مجموعة من الفنانين من عدة بلدان عربية وأوروبية.

وأضاف سراورية، لـ ”إرم نيوز“، أن تونس مؤهلة لتنظيم مهرجان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن المواهب والأفكار موجودة لدى الشباب التونسي.

بدوره كشف أشرف الشرفي مؤسس مهرجان ”الهيبي التونسي“، أن المهرجان سيدوم ثلاثة أيام في عمق الصحراء التونسية، وأن التنقل سيكون في سيارات رباعية الدفع.

وأضاف أشرف الشرفي، أن برنامج المهرجان سيكون متنوعًا وفيه أنشطة ثقافية وموسيقى إلكترونية، إضافة إلى التعريف بالموروث الثقافي التونسي والموروث الصحراوي.

واعتبر واثق بالله شكير، وهو صحفي مختص في الشأن الثقافي، أن المهرجان يؤسس لفكرة السياحة الثقافية في أعماق الصحراء، معتبرًا أن فكرة المهرجان وتوقيته، هي بمثابة رسالة إلى العالم بأن الوضع الأمني مستقر، وأن تونس قادرة على استقبال السياح.

كما أكد شكير، أن المهرجان سوف يساهم في خلق حركة اقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصحراء التونسية مختلفة عن باقي الصحاري.