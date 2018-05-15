نجوم الفن يهنئون “إرم نيوز” بعيد ميلادها الخامس (فيديو)

أشادت كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بشبكة “إرم نيوز“، في ذكرى تأسيسها الخامسة، مؤكدين ريادتها في الساحة الإعلامية العربية.

وأشار الفنانون إلى أنّ “إرم نيوز” باتت اليوم “أحد أهم المصادر الإخبارية بالنسبة إليهم”، متمنين لها مزيدًا من النجاح وحجز مقعد متقدم في خريطة الإعلام الرقمي”.

وعبر كل من “داليا البحيري، ومحسن محيي الدين، وفريال يوسف، وراندا فريد شوقي، وإيناس النجار، ومحمد السهلي، وأعضاء فرقة مسار إجباري، ونرمين ماهر، وعصام كاريكا، وأمل رزق، ومصطفى حجاج، ورنا سماحة، ونورهان، وماريتا الحلاني، وكارمن سلمان، وألفت عمر”، عن افتخارهم بما حققته الشبكة في التغطية الإخبارية، واللقاءات طوال السنوات الخمس الماضية.