قناة “sbc” السعودية تلغي تعاقدها مع مسلسل شارك فيه شخص أساء للمملكة

قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، داوود الشريان، إنّ قناة “sbc” السعودية الحكومية ألغت تعاقدها مع مسلسل جديد بسبب مشاركة شخص أساء للسعودية فيه، وذلك ضمن توجه رسمي لمنع ظهور أيّ أحد سبق وأساء للمملكة وقادتها على وسائل الإعلام السعودية.

وأوضح الشريان الذي يقود عملية تغيير واسعة داخل الإعلام الحكومي ومحطاته التلفزيونية، إنّ الهيئة كانت تتعاقد على مسلسل “حين عرفنا أن هذا المسلسل يوجد به شخص يسيء للمملكة رفضنا هذا العمل، ولن يظهر على قنواتنا شخص أساء للمملكة”.

وكان الشريان يتحدث لبرنامج “تم” التلفزيوني الذي تبثه القناة السعودية الأولى، عندما أكد التزام القنوات السعودية الحكومية بما قاله المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، عن منع ظهور المسيئين للسعودية في إعلامها.

ودعا القحطاني، إلى تحديد أسماء الإعلاميين العرب الذين أساءوا للمملكة وقادتها سابقًا ومازالوا يظهرون على القنوات السعودية الخاصة بهدف منعهم من ذلك من خلال إنشاء قائمة سوداء على حد وصفه بأسمائهم.

وتمتلك السعودية عبر قطاعيها العام الحكومي والخاص المملوك لرجال أعمال، شبكة عملاقة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بما فيها شبكة قنوات فضائية تحظى بمتابعة جماهيرية على مستوى العالم العربي.

وتثار على الدوام انتقادات محلية في مواقع التواصل الاجتماعي ضد وسائل الإعلام السعودية التي يظهر من خلالها إعلاميون من خارج المملكة سبق وأن تبنوا آراء مثيرة للجدل تجاه الرياض واعتبرت مسيئة لها.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية تقديم محتوى جديد لقناتها الفضائية الثقافية يتضمن مسلسلات وبرامج حصرية بدءًا من شهر رمضان المقبل وبالتزامن مع تغيير مسمى القناة إلى الأحرف اللاتينية الثلاث “sbc” في خضم تغيير شامل لمحتوى وطريقة عمل وسائل الإعلام الحكومية وتحويلها لجاذبة للجمهور.