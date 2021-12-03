على رأسها سبورتنغ لشبونة وبورتو.. يويفا يغرم 8 أندية لخرق قواعد اللعب المالي النظيف

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامات على ثمانية أندية منها سبورتنغ لشبونة وبورتو اليوم الجمعة لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وغرم سبورتنغ بطل البرتغال 25 ألف يورو (282675 دولارا) بينما غرم بورتو 300 ألف يورو وستفرض عليهما عقوبات إضافية في حال عدم سداد المستحقات المتأخرة قبل 31 يناير كانون الثاني 2022 وفقا لبيان اليويفا.

كما عوقبت أندية أستانة وكلوج ومونس كالبي وريال بيتيس وكلوبي ديسبورتيفو سانتا كلارا بغرامات.

وأشار اليويفا إلى إمكانية ”استبعاد الأندية من المسابقات الأوروبية التي تتأهل لها خلال ثلاثة مواسم مقبلة“، باستثناء أستانة وكلوج، الا إذا أثبتت الأندية سداد الديون قبل آخر أيام يناير كانون الثاني العام المقبل.

وأضاف البيان أن بشيكتاش بطل تركيا أوفى بالتزاماته بعد خرق القواعد في موسم 2020-2021 ولن يخصم‭ ‬منه 15 في المئة من مكافآت اليويفا في هذا الموسم.

وخرج بشيكتاش بالفعل من المنافسات الأوروبية هذا الموسم بخسارة كل مبارياته الخمس في دوري الأبطال حتى الآن وسينهي المجموعة الثالثة بالمركز الرابع.

وبدأ تطبيق قانون اللعب المالي النظيف هذا قبل 10 سنوات، وهو ما تسبب في فرض عقوبات كبيرة على أندية واستبعادها من المشاركة الأوروبية، لعدم الموازنة بين تعاقداتها وأرباحها.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف الحالية على عدم السماح للأندية بإنفاق مبالغ تفوق مداخيلها، وألا يكون في ميزانيتها أي نوع من أنواع العجز المالي، وذلك من أجل معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية.

يذكر أن نظام اللعب المالي النظيف قد تسبب في عدد من القضايا الرياضية للأندية، خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي كان مهددا بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية، قبل أن تتم تسوية الأمور.