شارك هاري حياته المحاصرة بالإنترنت خطوة بخطوة (فيديو)

ما إن يسمع هاري صوت ساعة المنبِّه حتى يسترق النظر على إِسورة معصمه التي تقيس نوعية نومته.

حان وقت الركض، إسورة المعصم ستقيس نَظمُهُ القلبي، والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى السرعة والمسافة التي يقطعها.

ولدى عودته يضع “هاري” نوعًا من اللصقة لقياس مستويات الضغط خلال زحمة السير، فـ”هاري” يعمل كسائق حافلة.

ويرتدي قميصه العالي التقنية المصمم لمراقبة حركات الجسم، وكشف أوقات الخمول، وفي مرحلة تالية يضع ساعته التي تراقب نشاطه اليومي بالاستناد إلى عدد الخطوات التي يخطوها.

ولا ينسى “هاري” تناول خليط الفيتامينات قبل مغادرة المنزل، وهنا تذكّره علبة الحبوب الذكية بما يتعيَّن عليه تناوله.

ويتوجه “هاري” إلى موقع عمله بواسطة دراجته التي تتمتع بدواسة متصلة وقادرة على تحديد موقع الدراجة، وإرسال إنذار إلى هاتف “هاري” في حال تعرضها للسرقة.

ويقود “”هاري” الحافلة تحت مراقبة قميصه المتصل، وصندوق المركبة الأسود.

وفي حال أنهى العمل باكرًا يتوجَّه “هاري” إلى ممارسة رياضة الغولف التي يحبها، ويستخدم حساسًا لتقييم الضربة والمسافة ومقارنتها مع ضربات المحترفين.

وبعد ذلك يقترح هاتفُه الذكي فيلمًا يتناسب مع مزاجه، إلا أن “هاري” يتردد، فها هي محفظته الذكية تذكّره أنه أنفق كل ما يحق له من ميزانية الرفاهية لهذا الشهر.