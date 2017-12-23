افتتاح أول متحف لـ”السيلفي” في لوس أنجلوس.. الشهر المقبل

تستعد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية لافتتاح أول متحف للصور “السيلفي” الشهر المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن سعر تذكرة دخول المتحف يصل إلى 25 دولارًا أمريكيًا، مضيفةً أنه يوفر مناطق خاصة ليلتقط الزوار لأنفسهم صور “سيلفي” ممتازة.

ويعرض المتحف تمثالًا معدنيًا مزودًا بعصا “سيلفي” ليتمكن عشاق سلسلة مسلسلات “لعبة العروش Game Of Thrones” من التقاط أجمل الصور معه.

وقال صاحبا المتحف “هونتون” و “تاير ماميدوف” إنهما استلهما الفكرة من هوس زوار المتاحف بالتقاط صور “السيلفي” مع الأعمال الفنية المعروضة، مشيرين إلى تغير العلاقة بين الناس والفن.

وأضافا: “لا يريد الناس حاليًا مجرد مشاهدة المعروض، إنما يريدون أن يصبحوا جزءًا منها فمثلًا يوجد العديد من الصور السيلفي مع الموناليزا على شبكة الإنترنت أكثر من صورها منفردة”.

ومن المقرر أن يقيم المتحف أيضًا عروضًا جادة عن مخاطر “السيلفي” والحالات التي لقيت مصرعها خلال التقاط هذا النوع من الصور.