عروض مميزة في حلبة مرسى ياس لعشاق السيارات بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت حلبة مرسى ياس عن تمديد فترة عروضها الصيفية احتفالًا بحلول عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات، لتمنح عشاق رياضة السيارات ورواد الحلبة لحظات ممتعة خلال أيام العطل.

وتشمل عروض الصيف تجارب القيادة المميزة التي تقدمها الحلبة على مسار سباق الفورمولا1 الشهير، فيمكن للأصدقاء والعائلات وعشاق السباقات الشعور بالإثارة الحقيقية خلف مقود القيادة والاستفادة من الخصومات المطروحة خلال هذه الفترة المحدودة.

وتتميز حلبة مرسى ياس بأسطولها الفاخر من السيارات الرياضية المميزة ومنها أستون مارتن جي تي 4، ومرسيدس إيه إم جي، وجاكوار اف تايب اس، و سيارة فورمولا ياس 3000 التي تضفي على تجارب القيادة مزيدًا من الحماسة والإثارة وتضمن للجميع لحظات رائعة لاتنسى. وتعد هذه العروض بمثابة هدية مثالية لهواة السرعة ورياضة السيارات وتستمر حتى الـ 2 من سبتمبر 2017.

وفرت حلبة مرسى ياس مجموعة واسعة من تجارب القيادة أو الركوب بجانب أحد أمهر السائقين المحترفين وبخصومات مميزة تصل نسبتها إلى 25% طوال أشهر الصيف، وتحت إشراف فريق مختص. يمكن لرواد الحلبة التمتع بقيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4، ومرسيدس إيه إم جي، وجاكوار اف تايب اس، وسيارة فورمولا ياس 3000. وتشمل هذه الخصومات قيادة فيراري جي تي.

وتتضمن باقة العروض بعض المفاجآت ومنها قيادة شيفروليه كامارو التي تتمتع بثقتها العالية على الطرقات، بالإضافة إلى قدرتها التنافسية المميزة على مسار سباقات الدراج. وتمنح قيادة هذه السيارة سائقها دفعة من الأدرينالين، طرحت حلبة مرسى ياس لهذه التجربة خصومات مميزة تصل إلى 50% ، لتصبح قيمة التذكرة بعد الخصم 325 درهما إماراتيا.