أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي تعود بموسمها الجديد

أعلنت أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي الواقعة في مدينة دبي الرياضية، الأكاديمية الوحيدة المعتمدة على مستوى العالم من المجلس الدولي للكريكيت والهيئة المسؤولة عن تنظيم بطولات الكريكيت العالمية، عن بداية الموسم الجديد من برنامجها الرائد “ووريورز” في الـ 11 من سبتمبر 2017، الذي يُعنى بتطوير قدرات ومهارات اللاعبين وصقلها، ويقدم البرنامج في نسخته الجديدة 12 منحة مجانية للاعبين الموهوبين في الكريكيت.

وقبل موعد انطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة، تنظم مدينة دبي الرياضية حدثًا اجتماعيًا “اليوم المفتوح” في الـ 9 من سبتمبر الساعة 2:00 عصرًا، لتوفر لرواد الحدث فرصة مثالية للاطلاع على المرافق الاستثنائية للكريكيت والتي تقدر قيمتها التقديرية بحوالي 66 مليون دولار، إلى جانب التمتع بمجموعة واسعة من البرامج الترفيهية.

وتقدم أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي خلال فعاليات اليوم المفتوح، اختبارات للاعبين الراغبين بالدخول إلى الأكاديمية، متيحة بذلك فرصة مميزة للفتيان والفتيات في دولة الإمارات لاستعراض مواهبهم في الكريكيت، ويتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات بحسب الأعمار بدءاً من 12 سنة وحتى 18 سنة، وتتولى لجنة التحكيم مهمة اختيار أفضل 12 لاعبا وتمنحهم انتسابا مجانيا في برنامج “ووريورز” لتطوير مواهبهم والارتقاء بمستوياتهم وتعزيز ما يمتلكون من خصائص فنية عديدة في التسديد وصد الكرات الملقاة.

وإلى جانب الفعاليات والأنشطة الترفيهية، تسلط أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي الضوء على برامجها التي تخص الفئات العمرية الأصغر سنًا كبرنامج “كريكيت كوبز” المخصص للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات الرياضة وقواعدها.

وبهذه المناسبة صرح ويل كتشن، المدير العام لأكاديمية مجلس الكريكيت الدولي في مدينة دبي الرياضية: “نحن سعداء بإطلاق الموسم الجديد، ويعد تقديم المنح التدريبية المجانية لـ 12 لاعبا هذا العام، ميزة جديدة أضافتها الأكاديمية التي تسعى دائمًا إلى تقدم الخدمات الأبرز وتحت إشراف فريق عالمي مختص يرأسه المدرب المخضرم قاسم علي”.

وأردف كتشن بالقول: “سيكون اليوم المفتوح الذي تنظمه مدينة دبي الرياضية هذا العام استثنائيًا وحافلًا بالأحداث والفعاليات الترفيهية المسلية، وسوف يحظى الجميع بأوقات ممتعة، وإننا نشارك مدينة دبي الرياضية برامجها الترفيهية من خلال اطلاقنا لمجموعة من الاختبارات التي تحدد مستويات اللاعبين في الكريكيت، وبهذا يصبح اليوم المفتوح منصة للأطفال والشباب لإثبات قدرتهم في الكريكيت، وفي نهاية المطاف سيحظى اللاعبون الموهوبون بفرصة مثالية لشق طريقهم في عالم الاحتراف والانضمام إلى برنامج الأكاديمية الذي يساعدهم على صقل مهاراتهم وينمي لديهم مزيدًا من الخبرة”.

وسيحظى المنتسبون ببرنامج الأكاديمية “ووريورز”، المعروف كأكبر برنامج لتطوير مستوى اللاعبين في دولة الإمارات، بفرصة لقاء نخبة من المدربين أصحاب الخبرة الطويلة والسجلات التاريخية المكللة بالألقاب، في الـ 10 من سبتمبر 2017، ويتولى طاقم مختص الاشراف على الحصص التدريبية كافة في الأكاديمية التي تعد المكان الأمثل لتطوير مهارات الكريكيت، ويتمتع الكادر الفني في الأكاديمية بمستوى عال.

كما وأضاف بدوره قاسم علي، رئيس تطوير الكريكيت في الأكاديمية، والذي تولى أخيرًا مهمة تدريب المنتخب الإماراتي دون 16 سنة: “أتشوق إلى رؤية الأطفال وأولياء الأمور لمناقشة تفاصيل برنامج ووريورز وتزويدهم بالمعلومات كافة عن البرنامج. إن أكاديمية الكريكيت الدولي تعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة مدينة دبي الرياضية بهدف تنمية المواهب الشابة والحرص على تزويد أجيال المستقبل بالبيئة المثالية وخلق أجواء ممتعة ومفيدة تعزز مسيرتهم المستقبلية، ويشرفني أن أكون المدرب المسوؤل عن تطوير هذه المواهب والاشراف عليها”.

تتميز مرافق أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي والتي تقع وسط مدينة دبي الرياضية بمستوياتها العالمية الداخلية والخارجية، وتستقطب مدينة دبي الرياضية سنويًا المئات من الفرق والمنتخبات واللاعبين الدوليين والآلاف من الجماهير وعشاق الكريكيت المحليين والدوليين. تلتزم أكاديمية مجلس الكريكيت الدولي بتقديم تجربة فريدة ومميزة للأطفال الصغار كونها القاعدة القوية لبناء هيكلة الرياضة، وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير رياضة الكريكيت من خلال إطلاق برامج تطويرية رائدة ومعتمدة عالميًا وتطبيقها تحت اشراف كادر فني مختص، لتلبية رغبة الطامحين في الدخول إلى عالم الكريكيت.