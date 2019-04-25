العربية للسيارات تطلق حزمة من البرامج المبتكرة

أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة ”نيسان“ في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، برنامج ”نيسان الاختيار الذكي للسيارات المستعملة المعتمدة“ بدبي عبر صالات عرضها في ديرة وشارع الشيخ زايد.

وحضر حفل إطلاق البرنامج عدد من كبار مسؤولي العربية للسيارات ونيسان الشرق الأوسط مع فرق الإدارة والمبيعات بمن فيهم سيمون أونيل، مدير عام برنامج ”نيسان الاختيار الذكي للسيارات المستعملة المعتمدة“؛ وتشارلز تيمز، مدير عام الأسطول في نيسان الشرق الأوسط؛ وبيل هاشمي، المدير الإقليمي لبرنامج ”نيسان الاختيار الذكي للسيارات المستعملة المعتمدة“؛ وماهيش روهرا، مدير إدارة السيارات المستعملة المعتمدة في العربية للسيارات؛ ودانييلا كولك، مديرة المبيعات الوطنية لعلامة ”نيسان“ في العربية للسيارات.

وبهذه المناسبة، قال ماهيش روهرا، مدير إدارة السيارات المستعملة المعتمدة في العربية للسيارات: ”يضمن هذا البرنامج المبتكر لعملائنا راحة البال والاطمئنان، وهو يشمل الآن إضافات جديدة مثل السيارات الكهربائية والهجينة. ومع الشعبية الواسعة التي تحظى بها ’نيسان‘ كواحدة من العلامات التجارية المفضلة في دولة الإمارات، يرسم برنامج ’نيسان الاختيار الذكي‘ مستقبل السيارات المستعملة في البلاد ويرتقي بتجربة امتلاك سيارة مستعملة معتمدة تلبي توقعات العملاء“.

ومع برنامج ”نيسان الاختيار الذكي للسيارات المستعملة المعتمدة“، تخضع كل سيارة لعملية فحص صارمة تشمل 167 نقطة فحص لضمان السلامة والجودة، علماً أن جميع السيارات المشمولة بالبرنامج تم استخدامها لفترات قصيرة لا تتعدى 5 سنوات / 80 ألف كيلومتر فقط. علاوة على ذلك، توفر العربية للسيارات ضماناً لمدة 3 سنوات/ 100 ألف كم مع خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الدعم التمويلي. ويتم في جميع السيارات استخدام قطع غيار نيسان الأصلية فقط لتوفير المزيد من الثقة للعملاء.