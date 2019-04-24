الطيران العُماني يعقد مؤتمرًا صحفيًا ويفتتح مكتبه الجديد قي الإسكندرية

عقد الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، مؤتمرًا صحفيًا في الإسكندرية في وقتٍ يستعد فيه الناقل لإطلاق رحلاته الجوية الجديدة المباشرة بين الإسكندرية ومسقط، وذلك في فندق فور سيزونز في الإسكندرية، وقد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها جعفر بن جمعه اللواتي، نائب رئيس إقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بالطيران العُماني، وتضمن الحضور أيضًا أحمد الجندي، المدير الإقليمي للطيران العُماني في مصر، وتأتي هذه الوجهة الجديدة كجزء من خطة الناقل التوسعية الطموحة في مجالي الأسطول والشبكة، إيمانًا منه بضرورة توفير خيارات أكثر لضيوفه ضمن شبكته العالمية مطردة النمو.

وبدءًا من 31 مايو 2019، ستقلع رحلة الطيران العُماني رقم WY402، من مطار برج العرب في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، في الساعة 00:05 في يومي الإثنين والثلاثاء لتصل إلى العاصمة العُمانية مسقط الساعة 06:15، بينما ستغادر الرحلة نفسها في يومي الأربعاء والجمعة الساعة 23:20 لتصل إلى مطار مسقط الدُّولي الساعة 05:30 في اليوم التالي، في حين ستغادر رحلة العودة رقم WY401 مبنى المسافرين الجديد في مطار مسقط الدُّولي الحائز على جوائز عالمية في الساعة 20:55 من أيام الأحد والإثنين لتصل إلى مطار برج العرب في الإسكندرية الساعة 23:05، وستغادر الرحلة أيام الأربعاء والجمعة الساعة 20:10 لتصل إلى مطار برج العرب الساعة 22:20.

من جانبه، صرح بول ستارز، رئيس الشؤون التجارية في الطيران العُماني، قائلًا: ”تُشكل وجهة الإسكندرية أهمية كبرى لنا بصرف النظر عن الوجهات الجديدة الأخرى المزمع تدشينها في هذا العام، ذلك نظير كونها تطورًا حيويًا لبرنامجنا التوسعي المستمر في مجال الشبكة، وبدورنا فإننا نحرص دائمًا على إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا، لتقديم المزيد من الخيارات لضيوفنا، فضلًا عن تنشيط مركز عملياتنا، مطار مسقط الدُّولي، وبالنسبة لضيوفنا الكرام من الإسكندرية، فبالإضافة إلى توفير اتصال مباشر لهم بسلطنة عمان، فإن الطيران العماني يربطهم أيضًا بالعديد من الوجهات المحلية والدولية المثيرة للاهتمام، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى، ومن الجانب الآخر سيتسنى لضيوف الطيران العُماني في السلطنة زيارة عروس البحر المتوسط، مدينة الإسكندرية.“

سيتمكن ضيوف الطيران العُماني من الاستمتاع أيضًا بتجربة فريدة في مبنى المسافرين الجديد في مطار مسقط الدولي، الذي يضم قاعة الطيران العُماني للدرجات الفاخرة، والسوق الحرة مسقط الذي ينبسط على مساحة 6000 متر مربع، و96 منضدة لإنهاء إجراءات الوصول، فضلًا عن الفندق العصري الذي يضم 90 غرفة.

وحول ذلك، علَّق جعفر بن جمعه اللواتي، نائب رئيس إقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في الطيران العُماني، قائلًا:

”لقد كان العام 2018 عامًا رائعًا بالنسبة للطيران العُماني ونسعى جاهدين لاستمرار هذا الزخم في عام 2019 أيضًا، حيث يأتي الإعلان عن موعد تدشين رحلاتنا بين الإسكندرية ومسقط في مايو المقبل، متوازيًا مع إستراتيجية التوسع التي يسلكها الطيران العُماني لتشجيع السياحة بين المدينتين وجذب المزيد من الزوار إلى السلطنة من هذه المدينة الجميلة، وسيحظى ضيوفنا المصريون من الإسكندرية بفرصة بتجربة خدماتنا الحائزة على جوائز عالمية، ليس ذلك فحسب بل سيتسنى لهم الاستمتاع بالضيافة العُمانية الأصيلة وجمال طبيعية السلطنة الخلاَّب.“

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، افتتح الطيران العُماني مكتب مبيعاته الجديد في جرين بلازا مول بسموحة، ويجدر بالذكر أن تدشين الطيران العُماني لخدمته الجديدة إلى الإسكندرية سيوفر المزيد من الخيارات وسبل الراحة، ذلك في ظل تطلع المزيد من المسافرين إلى قضاء عطلاتهم في هذه المدينة الساحرة. من جانبه، فقد قام الطيران العُماني بالكثير من الاجراءات التحضيرية قبل البدء في هذا الخط، إذ التقى بعدد من وكلاء السفر في الإسكندرية.