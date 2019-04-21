مؤتمر بريطاني عن المواطنة والدين‎

تنظم مؤسسة أونيكس للتواصل الفكري (OLF) في مدينة نيوبورت، في الأول من شهر مايو المقبل، المؤتمر السنوي الثاني لها تحت عنوان ”مؤتمر ويلز للحوار الديني“، والذي تمّ تخصيصه في دورته الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من المسائل المتعلقة بالمواطنة وعلاقتها بالدين، وسبل تعزيزها عند أتباع الديانات السماوية الثلاث المعروفة والمعتقدات الأخرى من الذين يعيشون في بريطانيا بشكل عام ومقاطعة ويلز بشكل خاص.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر العديد من الجلسات المكثفة لمجموعة من الخبراء والمختصين وممثلي الأديان السماوية المعروفة أوالمعتقادات الأخرى؛ للوصول إلى صيغة مشتركة تسهم في تحليل رؤية أصحاب هذه المعتقدات للمواطنة والقواسم الأخلاقية المشتركة، التي تسهم في تعزيز الانتماء لأبناء هذه الديانات والمعتقدات في المجتمع البريطاني الذين ينتمون إليه بشكل أساسي، وسبل تحقيق الاندماج الإيجابي وتنمية حس المواطنة سواء للمواطنين أو المهاجرين ذوي المعتقدات والميول الفكرية المتعددة .

وقال الدكتور عبدالله ياسين المدير العام لمؤسسة أونيكس في تصريح إعلامي: ”يأتي هذا المؤتمر لاستكمال ما بدأناه في المؤتمر السابق الناجح خلال العام 2018 عن القيم المشتركة في الديانات والمعتقدات نظرًا للأهمية القصوى لموضوع الانتماء وتعزيز قيم المواطنة في المجتمع البريطاني وصولًا لحالة من الانسجام التي تسهم في بناء مواطنين إيجابيين بعض النظر عن خلفياتهم الفكرية والدينية“

وأضاف ياسين: ”ستحرص أونيكس على مواصلة هذه المؤتمرات سنويًا بحضور نخبة من المختصين إضافة إلى العمل على ورشات العمل، والإصدارات الفكرية، وأيضًا المساهمة في رفع الوعي عند الشباب من المسلمين وغيرهم لعدم الانزلاق نحو التطرف والانغلاق، وبناء منظومة معرفية أخلاقية نموذجية يتفق عليها الجميع“

يذكر أن المؤتمر سيشهد حضورًا واسعًا لمجموعة من الخبراء إضافة إلى الرعاية الرسمية من قبل الوزير الأول في ويلز، وعدد من المنظمات والمجالس المتخصصة التي تعنى بالمجموعات الدينية والعرقية والتربوية. ومن المتوقع صدور بيان مشترك يوقع عليه المشاركون لتوثيق رأيهم في الموضوعات التي ستتم مناقشتها، كما ستقوم اونيكس بنشر الأبحاث في كتيب منفصل باللغة الإنجليزية بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر.

وتقول الإحصائيات إنّ مقاطعة ويلز تضم العديد من المهاجرين القادمين من شتى أنحاء العالم، وهناك نحو مليون من أتباع الديانة المسيحية ومليون آخرين من اللادينيين إضافة إلى مليون من أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة كالمسلمين واليهود والهندوس والسيخ والبهائيين وغيرهم.