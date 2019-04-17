توقعات بموسم سياحي واعد عقب حريق نوتردام

بعمر تاريخي يتجاوز الألفية واهتمام عالمي غير مسبوق، وقفت باريس نافضة الرماد الذي أعقبه حريق نوتردام ولسان حالها يقول: رب ضارة نافعة!

يوم واحد كان سببًا في إجماع العالم على مكانة الفن والجمال وأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الثمين، فهل تنجح فرنسا في الاختبار مجددًا وتسجل رقمًا قياسيًا آخر في أعداد الزوار؟ حول هذه الجزئية كان لنا حوار مع الصديقة ضحى الحاج من موقع وتطبيق Wego للسفر، والتي أفادتنا بقراءتها سقف التوقعات من الموسم السياحي المقبل.

استهلت الحاج حديثها قائلة بأن “ كل المؤشرات إيجابية وتبشر بانتعاش سياحي إن لم تكن قفزة إلى حد بعيد، ويعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل تبدأ من توقع في انخفاض أسعار الرحلات والفنادق في باريس في الأسابيع المقبلة متأثرة بما حدث، وتتوسع لتشمل المواسم الدينية والمهرجانات الفنية العديدة في أنحاء عديدة من فرنسا، وأضافت: لهذه الكاتدرائية مكانة خاصة لدى ملايين الزوار ممن يحلمون بزيارتها، وآخرون ارتبطت ذاكرتهم بصور وأحداث داخلها“.

أبريل بين الاحتفال بالفصح والتضامن للترميم

“ أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفصح، وقد جرت العادة على إحياء مراسمه في كاتدرائية نوتردام التي تعد رمزًا خاصًا للمسيحيين الكاثوليك، فكاتدرائية نوتردام لم تكن بيت عبادة فقط، بل ظلت لمئات الأعوام شاهدة على مراسم الزفاف ومهدًا للموسيقى الأوروبية، كما أن موقعها المطل على السين وتصاميمها الفريدة أهلتها لتستحق لقب أجمل معالم العاصمة الفرنسية، أتوقع بأن تضاف إلى الصلوات نشاطات توعية وحملات تبرعات لترميم المبنى على صعيد عالمي غير مسبوق خلال الأيام القليلة المقبلة“.

مايو بين مهرجان كان وسباقات الفورمولا وان

عاملان إضافيّان يعززان من مكانة فرنسا سياحيًا ولهما تأثير مباشر على دفع عجلة الحجوزات السياحية وزيادة استهلاك منتجات السفر والمتعلقات بها، هما سياحة المهرجانات والسياحة الرياضية، فكان الفرنسية في الساحل الجنوبي تضع اللمسات الأخيرة على استعداد البدء بفعاليات مهرجان كان السينمائي لهذا العام، وذلك في التواريخ الواقعة بين 15 و 23 أيار، أما موناكو التي تغفو في قلب الريفييرا الساحرة فهي الأخرى تتحضر لاستقبال الرياضيين والصحفيين والمهتمين بسباقات الفورمولا وان العالمية، وذلك في الفترة الواقعة بين 23 و 25 مايو/ أيار.

يونيو من عيد الفطر إلى الإجازة الصيفية

وأضافت الحاج بأن المسافر العربي يتمتع بذائقة عالية وانتقائية شديدة عند الحديث عن اختياره لوجهة الإجازة، وأن وجهة كفرنسا ليس بأقل من مثالية لإجازة عائلية تلبي توقعات الأهل وتوفر خيارات غنية وجديدًا سياحيًا بين الطبيعة والمغامرة والعمارة الخاطفة للأنفاس.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل عمليات بحث مكثفة على منصات Wego المختلفة استعدادًا لرحلات رمضان والعيد، وهذه بداية الموسم، وبالنسبة للعاملين في قطاع السياحة الفرنسية لدي إيمان قوي بأننا على موعد مع موسم واعد مدعوم بفرص عديدة للنجاح.

الأيام القادمة انتقل من البحث إلى الحجز

واختتمت حديثها ملخصة بأن رصيد باريس من الشهرة والأناقة لا يمكن أن يطلق عليه صيحة في عالم السياحة، قد تتأثر الأرباح بما يحدث ولكن لفترة مؤقتة، من هنا أرى ضرورة في انتهاز الفرصة هذه الأيام وعدم التردد من الانتقال من عمليات البحث إلى مباشرة خطوات حجز مختلف منتجات السفر، لموسم الأعياد والإجازة الصيفية الطويلة.