مانشستر سيتي تقدم كرات مجانية للأطفال المتواجدين بفعالية سيتي لايف‎

لاقت فعالية ”سيتي لايف“ إقبالًا كبيرًا في نسخها السابقة، وتستمر اليوم في استقطاب عشاق الساحرة المستديرة بدولة الإمارات، لتمنحهم أجواء استثنائية حافلة بالمتعة والأنشطة الترفيهية فضلًا عن متابعة مجريات المباريات التي يخوضها السيتيزن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم مانشستر سيتي للأطفال هدية مجانية وهي كرة قدم وعليها شعار السيتي ذلك خلال فعالية ”سيتي لايف“ التي تقام في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، يوم السبت القادم 20 فبراير.

كما وتمنح الفعالية المجانية فرصةً لمشاهدة اللقاء المرتقب الذي يجمع السيتي ضد نظيره توتناهام عند تمام الساعة 3:30 ظهرًا. وبعد صافرة النهاية، يقوم مدربو سيتي بتنظيم مباريات للبنين والبنات على أرض الملعب رقم 13.

وبهذه المناسبة صرح قائد السيتي فينسنت كومباني، معربًا عن سعادته الغامرة بجماهير الفريق والدعم الذي يلاقيها النادي في دولة الإمارات، موضحًا بقوله: ”لدينا قاعد جماهيرية مميزة في دولة الإمارات وكان لهم السبب الرئيسي في دعم النادي وتشجعيه على مر السنوات، ترفع لهم القبعة احترامًا وتقديرًا“.

وأضاف: ”لطالما استمتع أعضاء الفريق والكادر الفني بالأجواء المميزة التي تتمتع بها أبوظبي فهي واجهتنا الأمثل للاستمتاع بوقتنا وسط جماهيرنا. لقد قصدت الفعاليات المباشرة التي يتم عرضها وسط حضور جماهيري هائل، وأبهرتني حقًا“.

شاهد مشجعو مانشستر سيتي في الإمارات فريقهم يفوز بالعديد من الجوائز خلال السنوات الثماني التي نظم فيها النادي عروضًا حية للمباريات الكبرى، بما فيها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يحرص نادي مانشستر سيتي على تقديم الدعم اللازم للأطفال من البنين والبنات ويعمل على صقل مهاراتهم الكروية على طريقة السيتي، لذا تقدم مدارس السيتي لكرة القدم أبوظبي ودبي حصصًا تدريبية خلال السنة لتطوير مهارات اللاعبين ومساعدتهم إلى الدخول في عالم الاحتراف الكروي.