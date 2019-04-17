طلاب المدارس يتنافسون ضمن مسابقة فورمولا إثارة السنوية في حلبة مرسى ياس

تستعد الفرق المكونة من طلاب المدارس في الإمارات وعمان لحجز مكان لها على منصة التتويج ضمن منافسات فورمولا إثارة الوطنية لهذا العام.

وتشهد عطلة الأسبوع مشاركة 50 فريقًا تضم 191 طالبًا من 24 مدرسة في المسابقة السنوية التي تشهد منافسات بين الطلاب بالسيارات المصغرة بالاعتماد على ما تعلموه في صفوف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات“.

ويشارك في المنافسات طلاب المدارس ابتداءً من الصف الثالث، فيما يشهد هذه العام مشاركة ثلاثة فرق من مدرسة السلطان في مسقط، إضافة إلى الطلاب من أصحاب الهمم من مدرسة الكرامة في أبوظبي.

وتمثل نهائيات فورمولا إثارة الوطنية النسخة الأولى من المسابقة منذ قيام وزارة التعليم في الإمارات بدمج فورمولا إثارة في المنهاج الوطني.

تقام المنافسات خلال يومي الجمعة والسبت، وسيكون على الفرق المشاركة الاصطفاف على خط البداية المجهز لهذا الغرض في مركز ياس للمؤتمرات ضمن مركز التميز، وذلك للمشاركة في منافسات فورمولا إثارة.

وسيتم تقسيم المنافسات إلى فئتين، وهما الفئة المباشرة Outright (لمن يمتلك خبرة سابقة في نهائيات فورمولا إثارة)، وفئة المبتدئين Rookie (للأشخاص الجدد على المنافسات) مع وجود العديد من الميداليات للفائزين، وفي مقدمتها جائزة بطل المسابقة.

وستقرر لجنة تحكيم فورمولا إثارة الفريق الفائز بناء على أدائهم خلال البطولة والسباقات، وعلى أسلوبهم في الترويج لفريقهم وسيارتهم ضمن عرض تقديمي بطريقة ممتعة وحافلة بالمعلومات.

كما ستحضر العائلات والأصدقاء لتشجيع الفريق، مع توقعات بحضور جمهور مكون من 300 متفرج خلال الحدث. كما وجهت الدعوة لأفراد المجتمع لحضور المنافسات المشوقة.