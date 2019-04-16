”بعد الحياة بخطوة“ للأردني يحيى القيسي تفكك قلق الموت

الموت الذي يطارد حبل أفكارنا السري، هذا الغريب الذي يشوش عقولنا، ويحرك عالمنا بشكل أو بآخر .

يداهمه الروائي الأردني يحيى القيسي بروايته المتفردة ”بعد الحياة بخطوة“.

إذ يصف فيها العوالم الأخرى بطريقته الصوفية التي لا تخلو من السحر.

لتشد القارئ نحوها، ويتجلى معها وفيها.

”كل واحد فينا يتخيل ما سيحدث بعد الموت بطريقة أو بأخرى.

بعضنا يراه نومًا أبديًا.. أو فناء سرمديًا.. أو يركن إلى الموروث وما جاء بشأنه، لكن هذه الرواية تزلزل المعارف السائدة عن ذلك وتقترح أملًا بهيجًا..!“

تأتي رحلة الشخصية الأساسية في الرواية بعد دخوله في غيبوبة قرابة شهر من الزمان، إذ يترك جسده المادي على سرير المستشفى فيما يغادر بوعيه الحاد أو جسده الأثيري إلى عوالم جديدة تقوده إلى مقابلة من سبقه في الرحيل أو الانتقال ”الموت“، ويتم عرض حياته السابقة أمامه كاملة ليعرف أين أصاب وأين أخطأ في رحلته الأرضية.

ويصف بطل الرواية وبالتفصيل الحياة الفردوسية التي يعيشها من يستحقها هناك من الأرواح الراقية، وكيفية مواصلتهم أعمالهم الأرضية السابقة بصورة أخرى مختلفة عن المقاربة المعهودة في المرويات التراثية أو الدينية، وذلك ضمن خيال جامح يحاول بث الأمل في النفوس التي عذبها فقدان أحد المقربين، أو هي مصابة أساسًا بما يسمى ”قلق الموت“.

”جسده ممدد على السرير.

بخار كثيف. ضوء حنون. قاعة واسعة زرقاء.

طاولة مستديرة محاطة بالكراسي.

هدوء تام يهيمن على المكان.

جدّه ”الشيخ علي“ أمامه يبتسم.

صمت سحيق.

ضوء باهر يغسل كل شيء“

هذه هي حال بطل الرواية الذي: ”رأى كل شيء دفقة واحدة! حتى التفاصيل الدقيقة، بصورها وروائحها وأصواتها وملمسها وحركاتها!.. أدرك تمامًا لحظات التجلي والقنوط، والعلو والسقوط، في تسارع دفقاتها، وتشظي وقائعها، ومقدار الإحساس بنشوتها، والتلظي بحدة آلامها وهي تنشب أنيابها في أعماقه، وترصد كل تقلباته“..

في هذه الرواية ذات اللغة العالية والسرد المتماسك، يأخذنا الروائي المبدع يحيى القيسي لعوالمه السحرية التي تستعيد الحياة البسيطة وذكريات الطفولة الطافحة بالدهشة، ويأخذنا أيضا في سرديته للمعاناة اليومية لأسرته وزوجته وأطفاله ووالده، بسلاسة لا تخلّ بالجو الصوفي لهذه السردية الممتعة .

وتندرج هذه الرواية للمبدع القيسي ضمن مشروعه الروائي المنشغل بالمسائل الروحانية والماورائيات، والتي تمثل امتدادًا لما طرحه في رواياته السابقة لتتشكل في النهاية رباعية سردية تحتاج إلى الكثير من التأمل والدراسة.