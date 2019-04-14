تشارك دائرة التخطيط العمراني والبلديات في فعاليات معرض سيتي سكيب 2019

تكشف دائرة التخطيط العمراني والبلديات خلال فعاليات معرض سيتي سكيب التي ينطلق يوم 16 أبريل 2019 عن عدد من المشاريع المبتكرة والمبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ”غداً21″، والمقرر تنفيذها في السنوات الثلاث القادمة، والهادفة إلى تعزيز مستوى جودة حياة وسعادة السكان في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وقد أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، في تصريح له بخصوص مشاركة الدائرة ضمن فعاليات سيتي سكيب لهذا العام، والتي تأتي في سياق مبادرة برنامج ”غداً 21“ أن جميع الرؤى المطروحة وخطط المشاريع المقترحة لمستقبل أبوظبي تُشير إلى توجه استراتيجي واضح يؤكد ضرورة العمل على تعزيز مكانة أبوظبي والسعي إلى وضعها على خارطة العالم وجعلها من بين أفضل الوجهات الملائمة للعيش فيها وزيارتها.

وأوضح معاليه أن تزويد أبوظبي بالمقومات والشروط التي ستجعلها الوجهة الأولى عالميا يعني بالضرورة التفكير بأسلوب القفزات النوعية خارج الصندوق وإيجاد أفكار مبتكرة ومتميزة؛ لافتاً أن أبوظبي ستسعى إلى بلوغ هذا الهدف من خلال العمل على تجديد وتطوير الحدائق والأماكن العامة فيها.

وأضاف قائلاً: ”سنسعى بالتعاون مع شركائنا إلى تعزيز حيوية المدينة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة على مدار السنة. كما سنعمل على تعزيز منظومة النقل فضلا عن تشجيع سكان الإمارة من خلال ما سنوفره من مرافق مجتمعية وترفيهية على تبني نمط حياة صحي ونشط يكون جاذبا وملائما للعيش بمستويات جودته العالية، ويفتح الباب أمام الاستثمار في قطاع التطوير العمراني المستدام وحلول النقل المتكاملة والبنية التحتية الثقافية“.

وأشار معاليه على صعيد آخر إلى أن مشاركة الدائرة في فعاليات سيتي سكيب 2019 تهدف إلى إلقاء الضوء على التوجه الاستراتيجي الجديد لحكومة إمارة أبوظبي الهادف إلى تسريع وتيرة الارتقاء بالنموذج الاقتصادي لأبوظبي والابتكار واقتصاد المعرفة وتحقق التكامل مع النسيج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2021، ويكون فيه النمو محركا أساسيا لإمارة أبوظبي وعاملا لازدهار المشاريع الخاصة والتنمية المستدامة والاستثمار.

وتعزيزاً لهذه الجهود أشار معاليه إلى الدور المهم الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال ما يُنجزه من دراسات وإجراءات الاعتمادات الأولية للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وطرحه للمناقصات والإشراف على متابعة تنفيذ جميع المشاريع؛ كما يعمل المكتب على تعزيز جودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة، من خلال تطوير مواقف للسيارات وإعادة تطوير الأماكن العامة القائمة من خلال إضافة متاجر البيع بالتجزئة ومرافق مجتمعية خدمية أخرى.

لقد شهدت إمارة أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية تطورات متسارعة بفضل استراتيجيتها الاستثمارية التي ساهمت في خروج مجموعة من المعالم العمرانية إلى النور، وعدد من المشاريع التطويرية الأخرى التي عكست الرؤية الاستشرافية لقيادة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة الرامية إلى جعل أبوظبي واحدة من أكثر الوجهات ”النابضة بالحياة“ في العالم.

وتعزيزا منها لحيوية الاستثمار أصدرت الدائرة ”الدليل القانوني للاستثمار العقاري في إمارة أبوظبي“ ضماناً لشفافية سوق العقارات في أبوظبي حيث يمكن هذا الدليل المستثمرين من الاطلاع على حزمة القوانين واللوائح، وفهم الأدوار التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة بشكل أفضل. كما يخصص الدليل حيزا مهما يلقي الضوء على مسؤوليات المطورين والتزاماتهم بما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وفي إطار محور عمل الدائرة على تحقيق مخرجات تعزيز جودة الحياة ضمن برنامج المسرعات التنموية ”غداً 21“ سيتم التركيز على تحسين إمكانيات الوصول للسكان وزوار الإمارة، وتطوير منظومة التنقل بالشراكة مع دائرة النقل بالإضافة إلى إعداد تصاميم لمحطات نقل بحري، وطرق مخصصة للمشي وأخرى لراكبي الدراجات الهوائية ومحطات لقوارب الأجرة وخارطة مائية.

وقد خصصت الدائرة كذلك في جناحها جانباً للمنتدى الحضري العالمي العاشر 2020 الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير العام المقبل تحت شعار ”مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار“، وذلك إيماناً من الدائرة بأن دمج التنمية الحضرية المستدامة بالهوية الثقافية الفريدة لمدينة أبوظبي يعد مفتاحاً أساسياً لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة للوصول بأبوظبي لمكانة عالية بين مدن العالم.

وتقدم الدائرة لزوار جناح المنتدى في منصتها معلومات حول أهدافه وآثاره على إمارة أبوظبي. كما يمكن للزوار الاطلاع على مخرجات الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية الذي احتضنته أبوظبي في 31 مارس الماضي، والذي اجتمع فيه أكثر من 100 خبير في مجال التنمية الحضرية والتخطيط العمراني من الوطن العربي والعالم، في مبادرة متميزة كانت بالتنسيق بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وموئل الأمم المتحدة هدفت إلى صياغة أجندة أولويات المدن العربية للتطوير العمراني المستدام التي سيتم تقديمها خلال هذا المنتدى العالمي.

وتعليقاً له عن هذا الحدث قال معاليه: ”إن الملتقى شكل المرة الأولى التي اجتمع فيها هذا العدد من الخبراء ورواد التنمية الحضرية العرب بهدف التعاون على وضع الحلول للتحديات التي تواجه بناء مدن عربية مستدامة، حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات الرئيسية للمدن في منطقتنا العربية ووضعها في الأجندة العربية، كما تم الاتفاق على أهمية تقديمها للمجتمع العالمي من خلال طرحها في النسخة القادمة من المنتدى الحضري العالمي العاشر 2020.“

وتهدف جميع المشاريع التي طورتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات إلى تحقيق مخرجات برنامج ”غداً21“ للمسرعات التنموية، وبضمان بناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تعكس قيم شعار الدائرة التي تم تجسيدها في عبارة ”نُخطط ونَخدم لغدٍ أفضل“، والتي تعتبرها الدائرة أحد مهامها الأساسية، ولهذا طورت دائرة التخطيط العمراني والبلديات ”استراتيجية إشراك المجتمع“ الهادفة إلى تحديد الوسائل المناسبة للتواصل مع المجتمع وفهم احتياجاته وتوقعاته.

وفي سياق متصل، ستطلق الدائرة مسحاً بيانياً خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب يهدف إلى رصد ردود الأفعال وحجم الآثار التي تتركها مشاريع بناء أبوظبي الحديثة على المجتمع، وصُمم هذا المسح البياني بطريقة تحفز المجتمع وتلهمهم وترفع من مستوى تفاعلهم مع رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة.

ومن المعايير الأساسية التي أخذتها الدائرة في الحسبان، استغلال التطور المتسارع للتقنيات الرقمية الحديثة وتسخيرها لرفع مستوى الخدمات الجديدة للاحتياجات التي يتم تحديدها، حيث أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مؤخراً قاعدة بيانات ومنصة الدخول الذكي الإلكترونية المبتكرة ”Smart Hub“، لتقديم الخدمات لبلديات كلٍ من أبوظبي والعين والظفرة.

وتوفر منصة الدخول الذكي مجموعة متكاملة من الأنظمة والخدمات للعملاء والبلديات وللقطاعين العام والخاص. كما توفر مجموعة واسعة من ”الخدمات الذكية“ التي تمكّن المستخدم من إجراء المعاملات بسرعة والحصول على المعلومات ذات الصلة رقميا.

وتضع دائرة التخطيط العمراني والبلديات على رأس أولوياتها ضمان توزيع الخدمات وتوفير البنية التحتية الملائمة وفرص النمو الاقتصادي على نطاق واسع في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما تعمل الدائرة عن كثب مع بلديات إمارة أبوظبي لتواكب المتغيرات التي تطرأ على احتياجات المجتمع لإجراء التحديثات اللازمة والتعديلات الضرورية على المشاريع، وتتبنى الدائرة برامج تطوير المشاريع في المناطق الثلاثة بشكل يلبي احتياجات المجتمع على مدى ثلاث سنوات، مما يشكل رؤية تتوافق مع فكرة بناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة، وترسخ المبادئ الأساسية لخطة أبوظبي التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السكان.