واحة الزاوية تطرح مشروع ديونز بعوائد استثمارية 8%سنويًا

أعلنت شركة واحة الزاوية للتطوير والاستثمار العقاري عن طرح أراضي مشروع “ ديونز“ الواقع ضمن مشروع واحة الزاوية في منطقة الفقع بإمارة أبوظبي .

وكشفت الشركة عن تعاونها مع مصرف عجمان في بيع وتسويق قطع أراضي المشروع البالغ عددها 300 قطعة أرض تتراوح أسعارها بين 1.2-9 مليون درهم إماراتي، حيث سيتمكن المشترون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق عوائد على شرائهم واستثمارهم في قطع أراضي المشروع بنسبة 8% سنويًا ولمدة 5 سنوات بكفالة مصرفية من مصرف عجمان .

وأفادت الشركة أن على المستثمرين من المواطنين دفع كامل قيمة الأرض في مشروع ديونز للتمكن من تحقيق عوائد مجزية على استثمارهم، حيث سيتمكن المستثمرون من تحصيل عوائد استثمارهم من السنة الأولى لشراء الأرض .

وتعتزم الشركة بدء بيع أراضي المشروع خلال مشاركتها في فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي يقام خلال الفترة 16-18 إبريل الجاري في مركز أبوظبي للمعارض، حيث تعتبر مشاركة “ واحة الزاوية“ الأكبر بين الشركات المشاركة من حيث مساحة الجناح والمشاريع المعروضة .

وأوضح خلدون صالح المدير التنفيذي لشركة واحة الزاوية أن الشركة تطرح مفهومًا جديدًا في الاستثمار العقاري يتمثل بحصول المستثمرين على عوائد مجزية على استثمارهم وشرائهم قطع أراض في مشروع ديونز المتميز الواقع ضمن مشروع واحة الزاوية، حيث يمكنهم تحقيق أرباح سنوية بنسبة 8%بكفالة مصرفية من مصرف عجمان من خلال شرائهم لقطع الأراضي واستثمارهم بها، مشيرًا الى أن هذه الطريقة الجديدة والمبتكرة ستسهم في تحقيق عائد مرتفع يعود بأرباح مناسبة على المستثمرين من المواطنين الذين تملكوا أراضي في المشروع.

وقال صالح خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام :“ إن السوق العقاري بحاجة إلى طرق تسويق وترويج جديدة من شأنها أن تدفع وتنشط حركة السوق العقاري، و حرصنا على التعاون مع مصرف عجمان لابتكار طرق للاستفادة من قيمة أراضي المشروع عبر تحقيق عوائد مجزية للمواطنين والمستثمرين، ونتوقع أن تحظى هذه الطريقة بإقبال كبير من المواطنين الذين سيجدون لدينا عوائد أفضل لأموالهم تتمثل في تملك قطع أراض بالمشروع والحصول على عوائد بنسبة 8% بكفالة مصرفية من مصرف عجمان التي تعتبر مرتفعة تحقق لهم أرباحًا سنوية“.

وأضاف صالح “ بأن هذه الطريقة من الاستثمار في أراضي المشروع تحقق للمواطنين عوائد عالية لا يمكن تحقيقها في قطاعات استثمارية أخرى، الأمر الذي سيجعل من مشروعنا يحظى باهتمام كبير من المواطنين المستثمرين في القطاع العقاري ودفع غيرهم من المواطنين للاستثمار والتملك في القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في إمارة أبوظبي“.

ولفت المدير التنفيذي لشركة واحة الزاوية إلى أن قيمة الأرض تتضمن رسوم التسجيل لدى البلدية البالغة نسبتها 2% من قيمة الأرض.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد هاني صبري، رئيس دائرة الاستثمار في مصرف عجمان: ”نحن سعداء للغاية بتعاوننا مع شركة واحة الزاوية في هذا المشروع الطموح من خلال تقديم المصرف لمنتج استثماري ذي عوائد مجزية للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات، ويشكل هذا جزءًا من استراتيجية مصرف عجمان لتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملاء المصرف“.

ولفت المدير التنفيذي لشركة واحة الزاوية إلى أن قيمة الأرض تتضمن رسوم التسجيل لدى البلدية البالغة نسبتها 2% من قيمة الأرض.