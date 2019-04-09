تعرّف على أفخم الفنادق لعمرة رمضان

بضعة أسابيع تفصلنا عن الموسم الرمضاني المقبل، الذي يحلم الملايين خلاله بأداء مناسك العمرة ونظرا لكون رمضان موسم الذروة الثاني بعد الحج من كل عام نطلعكم على مجموعة من افخم الفنادق في مكة المكرمة وأقربها إلى الحرم الشريف أطلعتنا عليها الصديقة ضحى الحاج من موقع السفر الشهير wego، وهي نخبة الفنادق التي استحقت أعلى نسبة تقييم للمرافق والخدمات وحازت على رضا النزلاء ومستخدمي التطبيق:

فندق ساعة مكة فيرمونت

أحد أطول المباني على صعيد العالم ولا شك أنه أحد أفضل خيارات الإقامة خلال العمرة. يشتهر بتوفير إطلالات مدهشة على الحرم سيما أنه يقع في وقف الملك عبد العزيز ، وتحديدا على بعد 300م من الكعبة المشرفة، كما أنه نقطة محورية لمجمع أبراج البيت وهو متصل بالحرم، يصل عدد غرفه الى 1650، ويتوفر فيه 56 مصعدا لخدمة النزلاء. يتميز الفندق بديكورات عصرية فاخرة واحتوائه على مرافق فاخرة منها تسعة مطاعم وغرف اجتماعات ومجمع تجاري ضخم وناد صحي مجهز بأحدث المعدات. استحق هذا الفندق تتويجه كأحد رموز الإقامة الملوكية وحسن الضيافة.

بولمان زمزم مكة

على بعد 400م من الكعبة المشرفة يعد بولمان زمزم أحد المعالم البارزة في مكة، أهله موقعه الرائع في مجمّع أبراج البيت – ضمن وقف الملك عبد العزيز – قبالة بوابة الملك عبد العزيز ليكون وجهة محببة للباحثين عن إقامة مميزة من حيث قرب المسافة من الحرم وحُسن الضيافة والخدمة. يوفر بولمان زمزم ما يزيد على الف وثلاثمائة غرفة وجناحًا مختلفا جميعها مزودة بأثاث فاخر ووسائل راحة عديدة حديثة، بالاضافة الى المرافق الفاخرة التي يتميز بها، كما يوفر مجموعة كبيرة من الغرف ذات الإطلالات المباشرة على الكعبة.

مكة سويس أوتيل

فندق عصري من فئة الخمس نجوم يتمتع بإطلالة ساحرة على الكعبة والمسجد الحرام بأكمله، وهو أحد فنادق مجمع أبراج البيت الفاخرة التي تتمتع دون غيرها بمدخل خاص إلى شارع أجياد، ومداخل خاصة تسهل وصول الزائرين إلى المسجد الحرام، على بعد 400م من الكعبة المشرفة ضمن وقف الملك عبد العزيز في شارع أجياد.

يحتوي الفندق على أكثر من الف واربعمائة جناح وغرفة أنيقة تم تصميمها بأسلوب عصري وتحتوي على مختلف وسائل الراحة التي قد تحلم بها في غرفة فندقية، كما يتميز بمجموعة من المرافق والخدمات الفاخرة بالإضافة إلى مطعمين وغرفة اجتماعات ومركز أعمال.

إم هوتيل مكة ميلينيوم

يتميز فندق إم مكة من ميلينيوم الفاخر الواقع في شارع ابراهيم الخليل، التقوى على مسافة 500م فقط من الكعبة المشرفة، بديكوراته العصرية ومفروشاته الأنيقة والمجموعة الراقية من المرافق التي تضم مطعما ومقاه وقاعة أفراح ومركزا للأعمال.

هذا الفندق المصنف ضمن فئى الخمس نجوم، يرحب بك بكرم الضيافة الأصيل والراحة والمرافق الغنية وهو يحتوي على أكثر من 780 غرفة وجناحًا فسيحا مجموعة كبيرة منها تعد خيارا مثاليا للعائلات.

فندق دار الإيمان رويال

يوفر فندق دار الإيمان رويال الواقع في شارع أجياد- الهجلة على بعد 600م من الكعبة المشرفة أحدى أفخم تجارب الإقامة في مكة. فندق حديث ذو غرف مترفة وإطلالات مميزة على المدينة. هذا الفندق ذو الـنجوم الخمسة، و الـ 810 غرفة، يمنحك الاسترخاء ويوفر لك إفطارا غنيا وخيارات واسعة من الأطباق العالمية تقدم على مدار الساعة.

فندق أنجُم مكة

فندق يوفر كل ما قد تحتاجه من وسائل الراحة مع ضمان أعلى مستويات الخدمة، يتواجد أنجم مكة المطل على الحرم في شارع أم القرى-التيسير، وهو يوفر لضيوفه إطلالة مميزة على الحرم الشريف، ويربطه بالحرم ممر مباشر مكيف ومطل على بوابة الملك عبد الله الجديدة. عدد غرفه يزيد عن الف وسبعمائة غرفة تتميز بتصاميم وزخارف أندلسية فاخرة، كما يوفر الفندق أكثر من خمسة وعشرين مصعدا وأربع مطاعم ممتازة.