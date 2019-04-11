نخبة فنادق المدينة لموسم رمضان 2019 (صور)

موسم رمضان للعام الحالي بات على الأبواب، والتحضيرات سواء لسفر سياحي أو ديني خلال الشهر الفضيل في أوجها، والمعتمرون في مكة يمرون بالمدينة المنورة قبل المناسك أو بعدها، لذا سواء أكنت مسافرًا إلى المدينة بمفردك أو برفقة العائلة، استفد من هذه المجموعة من تفاصيل أفخم وأفضل الفنادق في المدينة المنورة زودتنا بها ”ضحى الحاج“ من موقع السفر الشهير Wego، والتي يمنح معظمها إقامة مجانية للضيوف الصغار، وهي فرصة لتنعم بإقامة فاخرة تجمع بين الرفاهية والتوفير على بعد خطوات قليلة من المسجد النبوي، وبقيع الغرقد، ومواقع التسوق المحببة:

فندق إنتركونتننتال دار الإيمان

يتواجد فندق دار الإيمان إنتركونتيننتال على بعد 400م من المسجد النبوي و 900 م من بقيع الغرقد سيرًا على الأقدام، وهو أحد فنادق الخمسة نجوم المحببة لزوّار المدينة لتميزه بالفخامة، والديكورات الأنيقة، والغرف المطلة على الحرم، ويحتوي الفندق على مطعم ومركز أعمال، وخدمة غرف على مدار الساعة، كما يوفر بقالة، ومتجرًا للهدايا، وإنترنت، ومواقف مجانية للسيارات. والفندق مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتيح إمكانية حجز غرف متصلة/متجاورة بحسب التوافر، كما يسمح لطفلين دون سن السادسة بإقامة مجانية ما داما يستخدمان الأسرّة والمرافق المتوافرة في غرفة الأهل.

فندق بولمان زمزم مدينة

عنوان مميز آخر من فئة الخمسة نجوم هو بولمان زمزم الذي ينفرد بإطلالات مقابلة للحرم تتيح أجواء روحانية استثنائية، وفي الفندق أكثر من 830 غرفة وجناحًا تتراوح مساحتها بين 35-85 م وفي بعضها غرفتا نوم مصحوبتان بغرفة جلوس منفصلة. وفي الفندق 4 مطاعم ومقاهٍ مميزة، إضافة إلى مركز خاص بالأعمال، كما أنه يقدم خدمة الإنترنت، ومواقف سيارات مجانية، وبينما يمنع التدخين في نطاق الفندق، تقدم المياه المعدنية ومستلزمات العناية الشخصية مجانًا، والأهم هو أن إقامة الضيوف دون سن ١٢ مجانية في غرفة الأهل.

فندق موفنبيق أنوار المدينة

أحد أكبر فنادق المدينة على مسافة 300 متر عن المسجد النبوي و 1١ كم عن بقيع الغرقد، وأحد الفنادق المحببة للعائلات العربية، فبالإضافة إلى كون الفندق مرتبطًا بمدخل مباشر إلى أحد مراكز التسوق الرائعة، فهو يحتوي على أكثر من 1,290 غرفة وجناح، ومعظمها توفر إطلالات رائعة على المسجد النبوي، وجميع الغرف فيه فسيحة، وأثاثها فاخر، وتصل مساحة بعض الأجنحة إلى 528م في بعضها أكثر من غرفة نوم ومطبخ متكامل. وجميع غرف الفندق توفر معدات تحضير القهوة والشاي، وخدمة إنترنت مجانية، ويضم الفندق 4 مطاعم، ومقاهي، إلى جانب غرف للأعمال والاجتماعات، ومواقف مجانية للسيارات.

فندق ميلينيوم العقيق مدينة

أحد فنادق الخمسة نجوم الفاخرة الواقعة على بعد خطوات من المسجد النبوي الشريف، ويتميز هذا العنوان بخدماته السريعة، ويوفر مجموعة مميزة من المرافق وفق أعلى المستويات العالمية، وتشتمل على: واي فاي مجاني، واستقبال على مدار الساعة، وتسجيل وصول وخروج سريع، ومرافق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتلفزيون بشاشة مسطحة، وغرف لغير المدخنين، بالإضافة إلى تنظيم العديد من النشاطات الترفيهية المميزة، ليجعل من إقامتك فيه خيارًا مميزًا، وتجربة لا تنسى.

فندق إكس بلاتينوم

بموقعه المتميز في قلب المنطقة السياحية، وعلى بعد 5 كلم من الحرم النبوي، يعد إكس بلاتينوم زواره بإقامة رائعة ومريحة. وفي إكس بلاتينوم كل ما يلزمك لتحظي بإقامة مريحة وفاخرة، وستستفيد من مرافق الفندق وخدماته العديدة، كمكتب الاستقبال النشط على مدار الساعة، وغرف بتصاميم عصرية، والعديد من الأنشطة الترفيهية المثالية لإجازة عائلية مع الأطفال.