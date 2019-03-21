أهلًا رمضان.. إليك خيارات المبيت الأفضل في الطائف

بضعة أسابيع تفصلنا عن الموسم الرمضاني المقبل، والملايين يتحضرون لرحلة صيام متعددة الأبعاد، وفي حين تتربع رحلات العمرة على المشهد السياحي للمملكة، ويفضّل القادمون من خارج السعودية المبيت في مكة، وتميل الكثير من العائلات المبيت في عناوين تمنحهم قدرًا أكبر من المرونة والخصوصيّة والهدوء، لا سيما أن موسم رمضان موسم ذروة تشوبه الازدحامات، والمبيت في أحد الفنادق المريحة القريبة من الحرم قد يكون مرتفعًا بعامل الطلب والتوافر.

في هذا السياق، وللاطلاع على خيارات مبيت أوفر، وأكثر هدوءًا، وأكثر قربًا من المطار، توجهنا للصديقة ضحى الحاج من wego والتي بدورها أطلعتنا على مجموعة متنوعة من خيارات المبيت الممتازة في الطائف وأشارت إلى أن رمضان موسم مبارك ومميز على صعيد السفر الديني على مستوى العالم، والسفر السياحيّ بدأ ينشط بصورة أكبر خلال العامين الأخيرين على مستوى العالم العربي بشكل خاص.

وأضافت: ”إن كان لا بد من استقبال للشهر الكريم فلن يكون أجمل من التخطيط لعمرة أو لقاء للأرحام، وإن كان لا بد من سفر فليكن مريحًا وخفيفًا على القلب والجيب“

وتابعت: من اللافت أن المبيت خلال رمضان في جدة والطائف بات خيارًا للكثير من العائلات التي تفضل الجمع بين العبادة والاستجمام في محيط واحد، بل زد على ذلك أن كثيرًا من هذه الرحلات تمتد إلى أيام العيد، وتأحذ طابع الاحتفالية والترفيه، ما يجعل هذه العناوين تشكل انطلاقة مثالية لمختلف الأنشطة والعناوين السياحية. وعن الخيارات المتاحة في الطائف على نحو خاص، علّقت على أن الخيارات متعددة، وكل منها متعلق بهدف الزيارة والميزانية، ومع ذلك هناك عناوين يحرص المستخدمون على البحث عنها بصورة مكثفة هذا الموسم،وإليكم بعضها، وأهم ما يميزها:

| 1 | إنتركونتيننتال الطائف

موقع مثاليّ لاستكشاف أشهر معالم المنطقة، مع توفير إطلالات على الحدائق الرّائعة، وقصر الملك عبد الله، يعد من أكثر العناوين المحببة في الطائف للباحث عن إقامة كما النّجوم في أجنحة فاخرة جدًا، وإلى جانب توافر مرافق ترفيهيّة متكاملة تشمل مسبحًا داخليًا، ومسبحًا في الهواء الطّلق، ومركزًا للياقة البدنيّة، وملعب تنس، ومنطقة لألعاب الأطفال، تحتوي الأجنحة المميّزة على مفروشات، ومرافق ملوكيّة فاخرة، وغني عن الذكر أن كافة الغرف تحتوي على تكييف، وغرف معيشة، وحمّام خاصّ، وشاشة مسطّحة. ومن الخدمات التي تميز المكان توفير إفطار، ومطعم لمختلف الأطباق العالميّة مع جلسات داخليّة وخارجيّة في الحديقة، وخدمة غرف، وخدمة تحويل العملات والصرّاف الآليّ، ومواقف مجانية للسيارات، واتصال مجاني بالإنترنت.

| 2 | فندق أوالف

عنوان إضافيّ لإقامة مميّزة في الطائف هو أوالف الذي يوفر أجنحة عائلية خاصّة في قلب المدينة، ويحتوي المكان على مرافق متكاملة، تشمل مسبحًا، وغرفة ساونا، ومركزًا للياقة البدنيّة، كما يحتوي على مسرح، وممشى مميّز يحيط بالمكان. وبالنسبة للأجنحة العائلية يمكن وصفها بأنها تحتوي على أثاث فاخر، وتصاميم عصريّة راقية، وجميعها مكيّفة، وتحتوي على حمّام خاص، وميني بار، ومنطقة جلوس فسيحة، وشاشة مسطّحة. كما أن المكان يوفر بوفيه إفطار غنيّ، ومقهى، ومجموعة مطاعم فاخرة مع إطلالات على المدينة، ويتاح الاتصال بالإنترنت وإيقاف السّيارات مجانًا.

| 3 | فلل الدانة بلازا

موقع ممتاز على بعد بضع دقائق من حديقة الحيوان والمنطقة السياحيّة وحديقة الردف، ومثالي للباحثين عن المتعة والرفاهيّة في فيلا خاصّة لإجازة عائليّة أو إقامة طويلة بأجواء مميّزة. وجميع الفلل في المكان تحتوي على غرف بأثاث عصريّ أنيق، وتكييف، وحمّام خاصّ، وشاشة مسطّحة، ومطبخ متكامل، وغسّالة للملابس، وغرفة معيشة ومنطقة لتناول الوجبات. وهنا أيضًا الاتصال بالإنترنت ومواقف السيارات مجانية.

| 4 | منتجع واحة ميرال للفلل الفندقية

على مسافة قريبة جدًا من متنزّه الردف الجديد وحديقة حيوانات الطّائف، وبضع دقائق بالسيارة عن مجمّع قلب الطّائف وجوري مول. يعدّ هذا المنتجع مثاليًا للباحثين عن استجمام فاخر في فلل مميّزة وسط الزّهور والنّوافير. ويوفر المنتجع غرفًا عائليّة فاخرة في كل منها حمّام مع ساونا خاصّ، ومطبخ صغير متكامل، ومنطقة جلوس وشاشة مسطّحة، كما أن لها شرفة مع إطلالة على الحديقة ومقاعد للاسترخاء. وفي المكان مسبح ومقهى وجهاز صراف آلي، كما تتوافر خدمة تحويل العملات، أما الاتصال بالإنترنت ومواقف السيارات فمجانية.

| 5 | شاليهات دشيل

عنوان إضافي محبّب للعائلات يضمن خصوصيّة ومتعة عائليّة هو شاليهات دشيل التي توفر مسبحًا داخليًا خاصًا لكلّ شاليه، وتراس وجلسات عائليّة مريحة مع إطلالات على المسبح في كل وحدة. أما الغرف فجميعها مكيّفة بحمّام خاصّ وحوض استحمام، كما تحتوي على تلفزيون بشاشة مسطّحة، ومنطقة جلوس فسيحة ومطبخ مجهّز بالكامل. والمميز في المكان أن جميع مرافقه مناسب لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر خدمات مجانية منها مواقف السيارات والاتصال بالإنترنت، وهو كذلك يوفر جهازًا للصرافة الآلية وخدمة تحويل العملات.

| 6 | منتجع الوسام جاردن

موقع حديث نسبيًا على مسافة قريبة من مجمّع جوري مول، و34 كلم من مطار الطّائف، ويوفر شاليهات رائعة مع مسبح داخليّ، وعنوان مميّز لاستجمام بخصوصيّة تامّة، والغرف العائليّة مكيّفة ولكل منها حمّام خاصّ، وتلفزيون بشاشة مسطّحة، ومنطقة جلوس فسيحة ومطبخ متكامل. ويوفر المكان جلسات عائليّة فسيحة مع إطلالة خلّابة على المسبح الداخليّ كما أن خدمة الإنترنت ومواقف السّيارات.

رمضان مبارك، لرحلات أوفر في الشهر الفضيل بكّر بحجوزاتك لتحظى بأفضل العروض.