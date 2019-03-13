وجهات الربيع العربية لأوفر الرحلات العائلية‎ (صور)

يحلّ الربيع على الإمارات العربية مفتتحًا موسم الإجازات وباكورتها الإجازة المدرسية التي تمتد لأسبوعين، ما يعني أن الوقت مثالي للخروج في رحلة طويلة بعض الشيء مع العائلة، ضحى الحاج من أسرة رحال الصادرة عن موقع السفر الشهير wego تطلعنا مجددًا على أسرار السفر الناجح مع العائلة والوجهات التي ينصح بالطيران إليها قبل موسم الذروة والازدحامات وقبل ارتفاع الأسعار وارتفاع درجات الحرارة.

وتشير إلى أن التخطيط الذكي لمسار الرحلة، تحديد الميزانية وملاءمة التوقعات بين أفراد الأسرة واختيار مكان مبيت في مكان مركزي قريب من الأنشطة المفضلة لديهم هي المفاتيح الأهم لجعل رحلتك العائلية أوفر وانجح.

وعن سؤالنا حول كيفية معرفة الوجهة الأنسب للعائلة أوضحت الحاج أن هذا يعتمد في الأساس على نوع الأنشطة والفعاليات التي يهتم أعضاء المجموعة بالقيام بها خلال الرحلة، وأضافت “ قد يهتم الأهل باستثمار بعض الوقت في أداء العمرة في المملكة في حين يحلم الأبناء بزيارة عناوين يطغى عليها طابع المغامرة والاستجمام قد تتضمن السباحة والرياضات الشاطئية أو التسلق والتخييم وغير ذلك، في مثل هذه الحالات يفضل الترتيب لزيارة أكثر من مدينة واحدة كالبدء من مكة والتوجه إلى جدة أو الطائف لبضعة أيام ثم التوجه إلى أبها أو مدائن صالح أو حتى الدمام على الساحل الشرقي، وبالتالي يتحقق الرضا والاستمتاع للجميع. والجميل أن رحلات الطيران في ربيع 2019 متاحة حاليا بعروض منافسة للغاية، مثال جيد هو عروض الخطوط السعودية على الرحلات الدولية والداخلية، الأمر الذي يسهم في التوفير في تكلفة التذاكر ووقت التنقل الداخلي بين المدن.“

السعودية

عطفا على المثال الذي بدأت به، نتابع من العناوين مفضلة داخل المملكة:

من أبرز المناطق التي ننصحك بالتوّجه إليها في هذه الإجازة جزر فرسان التي يعود عمرها إلى ثلاثة ملايين عام وتتمتع بطبيعة خلاّبة وحياة بحرية وبرية ونباتية غنيّة.

زيارة إلى جدّة، لا بد أن تشمل البلدة القديمة والكورنيش ونقاط الغوص، الى جانب زيارة المسجد العائم ونافورة الملك فهد وحديقة ملاهي الشلال التي توفر ألعابا تُناسب مُختلف الأعمار والأذواق.

في الطائف يختلف نوع الأنشطة المتاحة، وينصح بالاستمتاع ضمن منطقة الهدا التي تقع على ارتفاع 2000م فوق سطح البحر وتتميّز بمساحات خضراء وطقس منعش ومرافق سياحية مميّزة.

لبنان

الربيع في لبنان ساحر، فالى جانب تمتعه بأجواء لطيفة تحتفظ المناطق الجبلية والمرتفعات بالثلوج حتى هذا الوقت من العام، ما يعني أن الفرصة مثالية للتزلج على الجليد والمبيت في أحد المنتجعات الشتوية المناسبة للعائلات، طبيعة لبنان الخلابة تحتم عليك التنزه في المناطق الريفية حيث المساحات الخضراء المليئة بزهور الربيع الملوّنة كأنها لوحة فنية خلابة، مسار في محميّات الأرز مثل محمّية أرز الشّوف وحرش إهدن وتنّورين أو السّير نزولاً باتجاه وادي قاديشا المهيب فكرة رائعة لكل العائلة.

اصطحب الأطفال إلى مدينة جبيل للتجول في أزقتها التاريخية وقلعتها القديمة، ولا تفوتوا إحدى جولات القوارب البحرية، أما في وسط بيروت استمتع بتناول الأطباق المحلية الشهيرة والتسوّق في “أسواق بيروت” التي تضمّ متاجر الماركات العالمية.، وفي منطقة البيال اصطحب الأطفال إلى “كيدز موندو” حيث بإمكانهم اختبار مهن عدّة وصقل مواهبهم.

لمحبي المواقع الأثرية ينصح بزيارة قلعة بعلبك ومغارة جعيتا وقصر بيت الدين (في الشوف)، ومدينة صور هي الأخرى غنية بالآثار وتشتهر بمينائها الجميل. يمكنك تناول أشهى المأكولات على متن مركب “إليسار مارين” الشهير، وتعد تجربة المبيت على متن هذا القارب مختلفة ومميزة.

المغرب

سحر المغرب لا يقاوم في كلّ المواسم، إلا أن الربيع عروس المواسم اذ تكون درجات الحرارة معتدلة والسياحة هادئة. مراكش عنوان الانطلاق الى مدن المغرب الأخرى، جميع أفراد أسرتك سيكونون سعداء في هذه المدينة المميزة، وأنصح باستكشاف المدينة التاريخية خلال جولة على متن المنطاد، ولمحبي رياضة الغولف تنتظركم ملاعب الجولف التي منحت مراكش شهرة عالمية في هذا المجال، كما أن رياضة ركوب الخيل في أندية الفروسية أو النادي الملكي لرياضة “البولو” هي نشاط ممي قد ترغبون في تجربته هنا.

للاستمتاع بوجهة شاطئية تعتبر “أكادير” موطنا لأحد أجمل الخلجان في العالم، تنزه على امتداد الميناء واستمتع بمشهد الغروب، وبينما يستمتع أطفالك على صناعة الخزف في “آسفي”، لا تنس استكشاف القشلة، وهي قلعة برتغالية ضخمة أبراجها مسننة وتمنح مشهدا بانوراميا رائعا على المدينة والبحر.

الأردن

إذا نويت زيارة الأردن فلا تفوت يوما في البحر الميت حيث الاستحمام بالماء المالح وحمامات الطين العلاجي المدهش، أما البتراء فهي عنوان ساحر آخر ، ستدهشك هذه المدينة الأثرية الشهيرة المنحوتة بالكامل من الحجر الرملي الأحمر، وتأكد أنكم ستحظون بأوقات رائعة في حضرة التاريخ.

وادي رم الشهير بألوانه النارية عنوان مميز في الأردن لعشاق الطبيعة والمسارات، يمكنكم التجول على متن الجمال والتخييم في إحدى الخيم البدوية حيث يمكنكم تناول الوجبات المطهوة على الحطب والسهر على أنغام الوتريات البدوية.

اذا شملت رحلتكم عمان العاصمة حيث الفنادق الفخمة ومطاعم الذواقة الشهيرة، فلا تفوتوا استكشاف منطقة جبل القلعة. أما العقبة فهي عنوان الاستجمام الأول في الأردن حيث مجموعة من أروع المنتجعات منخفضة التكلفة عالية الجودة والعديد من الأنشطة البحرية ومحال التسوق.