أمسية السادة على طريقة غوركان شيف

يقدّم مطعم غوركان شيف ستيك هاوس تجربة مبتكرة ولكن هذه المرة للرجال حصراً فلطالما استمتعت الفتيات بأمسيات السيدات المنتشرة في المدينة ولكن قلّما يشمل الحظ الجيد فتيان المدينة. من الآن فصاعداً سيستمتع الرجال بعرض قيّم لهم ولأصدقائهم كل يوم ثلاثاء من الساعة 7 مساءً حتى منتصف الليل في المطعم التركي الأشهر في سيتي ووك دبي.

يشمل العرض الخاص بشخصين طبق غوركان شيف الأكثر مبيعاً ”أسادو“ والمحضر من لحم الصدر التركي الطري والمطهو ببطء لمدة 8 ساعات إضافة إلى أربعة أطباق جانبية تشمل السلطة والبطاطا المهروسة والخضراوات الموسمية وخبز غوركان الخاص. يتوفر عرض أمسية السادة لقاء 400 درهم للشخصين.

يذكر أن مطعم غوركان شيف ستيك هاوس يشتهر بأصالته وجذوره القديمة، كما يتمتع موقعه في سيتي ووك بإطلالة جميلة خصوصاً مع خدمة ”العشاء على ضوء الشموع“.

تشمل خيارات غوركان شيف الخاصة أطباق تندرلوين العجل أو أكتاف الضأن أو شرائح لحم البقر الفاخر بالإضافة إلى برجر الشيف الخاص وكرات اللحم وبالطبع الحلوى التي لا تكتمل التجربة من دونها.