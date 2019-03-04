”سيادة للتطوير العقاري“ تكشف عن مشروع ”المهرة“ السكني في مدينة مصدر

كشفت شركة سيادة للتطوير العقاري، اليوم، عن مشروع ”المهرة“ السكني، في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويشمل المشروع بنايتين متوسطتي الارتفاع، حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها.

وتتراوح الشقق بين استوديوهات و 3 غرف نوم، تم تصميمها بأسلوب عصري يلبي المعايير البيئية التي تتميز بها مدينة مصدر.

وبهذه المناسبة، قال السيد شوقي دراجي المدير التنفيذي لشركة سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري: يسرنا اليوم أن نكشف عن أول مشاريع شركة سيادة للتطوير العقاري، ”المهرة“ السكني، حيث تم اختيار مدينة مصدر، كموقع للمشروع السكني المستدام الجديد، نظرًا لمكانة المدينة العالمية الرائدة كنموذج للتنمية العمرانية المنخفضة الانبعاثات.

وأوضح دراجي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام في موقع المشروع، أنه من المقرر إنجاز المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2021، مؤكدًا التزام الشركة بإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار دراجي إلى حرص شركة سيادة على دراسة احتياجات السوق، ومطالب العملاء، من حيث تقديم منتجات عقارية عالية الجودة، وضمان تلبية احتياجات المستثمرين والراغبين في السكن من جميع الجوانب، حيث تتميز شقق المشروع بالمساحات الواسعة التي تلبي كافة متطلبات المستثمرين، مؤكدًا الالتزام بتعزيز وتوفير بيئة صحية، وتطوير مجتمعات سكنية مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأفاد دراجي أنه جرى تأسيس شركة سيادة للتطوير العقاري مطلع عام 2018 في إطار الاهتمام بتطوير المشاريع العمرانية المستدامة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وتوفير حلول سكنية مستدامة وحديثة، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد دراجي أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على تحسن النشاط العقاري، لاسيما في ظل إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات الحكومية لدعم السوق، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مشروع ”المهرة“ السكني يوفر فرصًا استثمارية وسكنية متميزة.

ورحّب يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في ”مصدر“، بتطوير المشروع السكني الجديد التابع لشركة سيادة في مدينة مصدر، مؤكدًا التزام المدينة بركائز الاستدامة الثلاث المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال: ”نتطلع إلى العمل مع شركة ”سيادة“ لتنفيذ مشروع يعكس رؤية وأهداف المدينة في مجال التطوير العمراني المستدام“.