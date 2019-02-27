”الخياط للاستثمار“ تستقطب جمهورًا دوليًا في مؤتمر ومعرض ”دوفات 2019“ 

في إطار التأكيد على الالتزام بمواكبة أحدث اتجاهات الصناعة وتطوراتها؛ حققت ”الخياط للاستثمار“، بالتعاون مع صيدلية ابن سينا وشركة ”ألفا ميد فارما“، مشاركة ناجحة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، المعروف اختصارًا باسم ”دوفات 2019“ (DUPHAT 2019)، حيث استعدت الشركة المحلية المنشأ والمتعددة الأنشطة لمواكبة التزامها بالبقاء على اطلاع باحتياجات السوق الدائم التطور؛ وذلك عقب تجربتها الإيجابية العام الماضي في هذا الحدث السنوي الذي أسفر عن تعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم. وشهدت مشاركة الثلاثي هذا العام رقمًا قياسيًا من الزوار بالإضافة إلى عدد من التحالفات التجارية المحتملة.

وفي ظل المشاركة الأولى لصيدلية ابن سينا في معرض ”دوفات 2019″؛ أعلنت العلامة التجارية الشهيرة عن خطة توسع قوية ستحافظ على استمرارية زخم نموها خلال عام 2019، حيث كشفت صيدلية ابن سينا عن عزمها افتتاح عدد من المنافذ في المناطق الجديدة بالإضافة إلى تلك المناطق المعروفة بالفعل. وإلى جانب إضافة متاجر جديدة إلى شبكتها القوية التي تضم 100 صيدلية؛ تعمل صيدلية ابن سينا أيضًا على تعزيز تجربة التسوق مع إضافة خطوط وعلامات تجارية جديدة إلى عروضها. كما كشفت المجموعة عن خطتها لإطلاق خدمات التوصيل داخل البلاد؛ آخذة في الاعتبار أهمية التوفير العاجل للخدمات في ظل حياة سريعة الإيقاع ذات احتياجات عصرية. وتهدف العلامة التجارية إلى الحفاظ على سمعتها بوصفها مرجعًا لكل ما يختص بنمط الحياة والرعاية الصحية، وذلك من خلال توفير خدمات توصيل مريحة وخالية من المتاعب للعملاء الملمين بالتقنية.

وأشارت ابن سينا إلى خططها التوسعية، حيث من المقرر أن تضيف العلامة التجارية ما لا يقل عن 20 متجرًا جديدًا إلى شبكتها المخطط لها استراتيجيًا. وبالأخذ في الاعتبار الطلب على المنتجات الراقية للرعاية الصحية، وكذلك الحاجة إلى استيعاب الضروريات الطبية للمواطنين والمقيمين على حد سواء؛ ستوفر صيدلية ابن سينا خدماتها قريبًا في مناطق مثل البرشاء وميدان وطريق الوصل في دبي وساحة الاتحاد وبرج الاتحاد والخالدية الجديدة في أبو ظبي ومركز كلباء للتسوق وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة و“جروفر“ في رأس الخيمة. وبعيدًا عن تقوية شبكتها وتعزيز الوصول إلى العملاء المستهدفين؛ فإن العلامة التجارية ترغب أيضًا في التأكيد على كونها سلسلة صيدليات موثوقًا بها؛ تقدم منتجات مرغوبًا بها بأسعار مفضلة للعملاء.