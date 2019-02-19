”شعلة الأمل“ للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 تصل الإمارات يوم 28 فبراير

تنطلق ”شعلة الأمل“ تحت رعاية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جولة تستمر عشرة أيام من 4 إلى 13 مارس، بدءًا من إمارة الفجيرة ومرورًا بكافة إمارات الدولة وصولًا إلى العاصمة أبوظبي لتعلن وقتها بداية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وأعلن اليوم في أبوظبي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية، التفاصيل الخاصة بمسير الشعلة في الدولة والتي تتعاون فيها وزارة الداخلية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، للتنظيم والإشراف الكامل على المسارات الرئيسية والفرعية لشعلة الأمل في إمارات الدولة السبع.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، خلال كلمة ترحيبية بالحضور في مقر الوزارة، حرص كافة الجهات على توطيد أواصر التعاون والتنسيق لإخراج حدث استثنائي يعكس مكانة الدولة وسمعتها العالمية العريقة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث وأهمها على مستوى العالم.

وقال: لقد كانت توجيهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتأكيد على أهمية توفير كافة اشكال المساعدة والمساندة للجنة المنظمة للأولمبياد العالمي، ووضع كافة إمكانات الوزارة خدمة لهذا الحدث وتعزيزًا لجهود الدولة في إنجاح هذه الفعالية الإنسانية والدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات الشيخ سيف، رعت فعالية شعلة الأمل وهي حريصة على تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لهذه الفعالية الدولية المهمة.

أما العميد وليد الشامسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لشعلة الأمل، فقدم تفصيلات عن مسار الشعلة التي ترعاها وزارة الداخلية منذ لحظة وصولها إلى الدولة يوم 28 فبراير وحتى وصولها إلى مقر افتتاح الدورة في العاصمة أبوظبي، مؤكدًا أن الجميع يبذلون كافة الجهود تعزيزًا لسمعة الإمارات الطيبة وحرصها على إخراج بطولة رياضية تحظى بإعجاب وتقدير العالم .

وأوضح الشامسي للصحفيين من خلال عرض تقديمي مسار الشعلة ومحطات توقفها، عارضًا أهم الأهداف لكل مسار، ومدى الحرص من قبل عناصر الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة على تنظيم فعالية تليق باسم الإمارات، مشيرًا إلى أن الشعلة ستصل دولة الإمارات العربية المتحدة من أثينا يوم 28 فبراير وتنطلق عبر إمارات الدولة مرورًا بأهم معالمها السياحية والثقافية والتراثية لتنقل صورة للعالم عن نهضة الإمارات وتقدمها وحرصها على تعزيز التعاون والتقاء شعوب العالم بأمن وسلام واطمئنان.

قال خلفان محمد المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: ”يشكل انضمام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة في قطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونهم معنا، أهمية هائلة بالنسبة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، باعتبارهم شركاء محليين يملكون الخبرات اللازمة والمستلزمات الضرورية والمرافق التي نحتاجها لنضمن نجاح تنظيم الألعاب العالمية في أبوظبي التي ستشكل الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في تاريخ الأولمبياد الخاص“.

وأضاف: ”وتأتي رعاية وزارة الداخلية لمسيرة ”شعلة الأمل“ التي تعتبر الحدث الأكبر المصاحب للألعاب العالمية، تأكيدًا على روح التكاتف والتضامن والاتحاد، وهي الأسس التي تقوم عليها هذه الألعاب، والتي يتمتع بها الجميع ضمن المجتمع الإماراتي حكومة وأفرادًا ومؤسسات“.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الإشارة إلى موكب ”شعلة الأمل“ وتفاصيل رحلته بزيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية على مسار يجوب قرابة 100 مَعْلمًا شهيرًا، ليحمل معاني إنسانية جمَّة، ودعوة جميع مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامنًا في العالم. وستنظَم مراسم الجري بالشعلة بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية واللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك لضمان إيصال رسالتها السامية بطريقة آمنة ومتميزة تعكس عراقة الدولة في التنظيم وحرفيتها في الاستضافة لأهم الأحداث الإنسانية والرياضية على الساحة العالمية، ليحظى الجميع بفرصة مشاهدة الشعلة التي ستنتقل في أرجاء الدولة قبل وصولها إلى مقر حفل افتتاح الألعاب العالمية يوم 14 مارس.

ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة، فريق ”حماة شعلة الأمل“، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم، وستصل الشعلة إلى مطار أبوظبي الدولي على متن خطوط الاتحاد للطيران يوم 28 فبراير، ولتبدأ جولتها لاحقًا وانطلاقًا من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة في تمام الساعة 6:30 صباحًا يوم 4 مارس.

تتجه شعلة الأمل بعد ذلك إلى رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، حيث تمضي يومًا بزيارة كل واحدة من الإمارات الأربع، لتشمل مناطق مثل جبل جيس، ثم تصل إلى واجهة المجاز المائية، ونادي الثقة في إمارة الشارقة الذي يولي اهتمامًا خاصًا بأصحاب الهمم ويمثل مركزًا تدريبيًا لعدد من رياضيي الأولمبياد الخاص في الدولة.

وفي دبي، ستتواجد ”شعلة الأمل“ لمدة يومين تزور خلالهما عددًا من أبرز المعالم مثل برج العرب، وبرواز دبي، وقرية السيف، وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس.

وبعد انتهاء زيارة دبي، تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي، حيث تزور جامع الشيخ زايد الكبير، وصرح زايد المؤسس، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن وغيرها من المعالم البارزة في المدينة.

وتوجه اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الدعوة لأفراد المجتمع لمشاهدة ”شعلة الأمل“ في كل محطة من محطات رحلتها، حيث يقام حفل خاص في نهاية كل يوم في الإمارة التي تستضيف الشعلة بحضور أفراد المجتمع للاحتفال معًا بالتضامن والتكاتف والدمج، وهي الرسائل التي يسعى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية وشعلة الأمل لنشرها في كل مكان.