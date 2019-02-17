إستونيا تهيمن على منافسات السباحة وتايلند تزاحم على صدارة الترتيب

هيمنت إستونيا على منافسات السباحة التي استضافتها الصالة المغطاة بالجامعة الأمريكية بالشارقة، ضمن دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019، التي اختتمت في الشارقة السبت، حيث شهدت المنافسات إثارة كبيرة ومنافسة قوية من قبل السباحين التايلنديين، فيما كانت أبرز نتائج الإمارات حصول سعيد المهري على ميدالية ذهبية، وسعيد أحمد على ميدالية فضية، وثاني الشحي على ميدالية برونزية.

وحلّت تايلاند بالمركز الأول في سباق السيدات 200 متر حرة عن طريق اللاعبة براكثيب شاونغ، كما فازت تايلاند بالمسابقة نفسها المخصصة للرجال بحصول اللاعب بوخيت أينغكاليافوم على المركز الأول، وفي سباق 200 متر حرة، حصل الهندي بونيث ناندكومار على المركز الأول، وتبعه في المركز الثاني التايلاندي باتشارا سينغامانون.

أما بالنسبة إلى سباق الرجال 50 متر ظهر جاء الإستوني ماتز توبكين في المركز الأول، وحصلت تايلاند على المركزين الثاني والثالث عن طريق اللاعبين بوخيت أينغكاليافوم وإيكابان سونغوشين، وشهد سباق السيدات لمسافة 50 متر ظهر النتائج نفسها، بعدما فازت الإستونية سوزانا كاول بالمركز الأول، وحصلت تايلاند على المركزين الثاني والثالث عن طريق براكثيب شاونغ وبراكثيب شايونغ.

وفي سباق الرجال 50 متر ظهر لفئة 14-34، فاز الإستوني كاردو بيومبلو بالمركز الأول وجاء الهندي سانغاي باتيل في المركز الثاني، وتبعه في المركز الثالث الإستوني تانيل تاهيفال، أما سباق 50 متر ظهر للسيدات فازت تايلاند بالمركزين الأول والثاني عن طريق مونريدي كانغابيلا وبانيسا فيبود، وفي سباق الرجال 50 متر لفوق 35 عاماً، فاز القبرصي كونستاتينوس ميشيلدوس بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني لاعب الإمارات سعيد أحمد، وفي المركز الثالث الهندي جاغيش كوندو.

في المقابل شهد سباق الرجال 50 متر لفوق 35 عاماً لفئة 14-34 فوز تايلاند بالمركزين الأول والثاني عن طريق ثيراثيب نونخاو وإيكابان سونغويشين وجاء في المركز الثالث لاعب الإمارات ثاني الشحي، وفي سباق الرجال 50 متر ظهر فئة 14-34 فازالهندي باباصاحب جادهاف بالمركز الأول، وجاء التايلاندي ناثانفونغ ويبراجونغ في المركز الثاني، وبالنسبة إلى سباق السيدات 50 متر حرة فازت الإستونية سوزانا كاول بالمركز الأول وتبعتها من تايلاند في المركزين الثاني والثالث اللاعبتين موريدي كانغبيلا وبراكثيب شاونغ.

أما سباق الرجال 50 متر حرة فوق 35 عاماً فاز لاعب الإمارات سعيد المهري بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني الهندي جاغديش كوندي، وفي سباق الرجال 50 متر حرة فئة 14-34جاء الإستوني ماتز توبكين في المركز الأول، وتبعه في المركز الثاني التايلاندي بوخيت أينغكاليافوم، وجاء في المركز الثالث الهندي ناريان جادهاف، وفي سباق الرجال 50 متر حرة فئة 14-34 فاز الإستوني كاردو بيومبيو بالمركز الأول وتبعه التايلاندي باتشارا سينغامانون في المركز الثاني وتبعه في المركز الثالث الهندي سانغاي باتيل.

وعن إنجازات المنتخب الإماراتي للسباحة أشار سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، إلى أن الإنجازات الرياضية التي يحققها أبطالنا الإماراتيون تشير إلى المكانة المتقدمة التي تحظى بها رياضة ذوي الإعاقة في الدولة وإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن المستويات الفنية والبدنية التي ظهر بها لاعبو الإمارات تدل على الجهد والتدريبات المتواصلة التي عملوا عليها بشكل متواصل للتنافس أمام نخبة من ألمع اللاعبين العالميين.